Mario Casas por fin se quita la gorra y nos enseña su corte de pelo

Si cogiésemos las fotografías que se han publicado de Mario Casas en los últimos tiempos e hiciésemos una galería llegaríamos a una conclusión muy clara: Algo pasa con su pelo que no se ha quitado la gorra o el sombrero en ningún momento.

Ha debido firmar algún tipo de contrato para no dejar ver su look capilar, el que le ha exigido su papel en El practicante, una de las nuevas producciones de Netflix.

Cuando se pasó por El Hormiguero para presentar su último estreno, Adiós, Pablo Motos se empeñó en quitarle la gorra para desvelar el misterio. Pero no lo consiguió y mira que insistió en el tema.

Al final, ha sido él el que ha desvelado el misterio en sus redes sociales. Ha publicado una foto en la que podemos verle, por fin, sin la cabeza tapada y lo que podemos observar es que le han rapado pero bien.

Lo que no tenemos claro es si lo que vemos ahora es lo que veremos en la pantalla porque, la verdad, no es entendible que haya escondido este pelo que no muestra nada especial. Lo mismo es que ya le ha crecido y de ahí que por eso haya decidido compartir su look ahora.

Ver esta publicación en Instagram I... Back!😂 Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 3 Dic, 2019 a las 9:51 PST

Habrá que esperar para ver si esto es lo que ha mantenido escondido tanto tiempo o ha habido más. Junto a la imagen ha mandado un mensaje muy escueto: “I... Back!😂”. “Yeaaaaaah!!! 🙌🙌”, comentaba su hermano Christian. Su hermana Sheila compartía varios soles brillantes y su otro hermano, Óscar, le mandaba unos cuantos aplausos.

Parece que está de vuelta y hay que reconocer que lo está en modo muy coqueto. Y no lo digo sólo por este selfie en el que sale tan favorecido sino por la foto que publicaba unos días antes que nos permite ver esos definidos abdominales que su trabajo le habrá costado conseguir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 29 Nov, 2019 a las 6:31 PST

Pese a su ruptura con Blanca Suárez, que confirmó de manera muy clara cuando se pasó por La Resistencia y habló de sexo, no se ha quedado encerrado en casa. Le hemos visto por Barcelona con sus amigos y promocionando su última peli.

¿Volverá a las gorras para resguardar esa cabeza pelada del frío invernal?