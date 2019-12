Cha In-ha, otro cantante de K-Pop que muere en la veintena

“Cha In-ha nos ha dejado el 3 de diciembre”. Así comunicaba la agencia de representación Fantasyo, el fallecimiento de uno de sus actores y cantantes sur coreanos más popular. Se encontró su cuerpo sin vida en su domicilio aunque todavía no han trascendido más detalles. Una vez más el mundo del K-Pop está de duelo.

Si se sabe que su último mensaje en Instagram, horas ante de su muerte, iba dirigido a sus fans por los que siempre se mostraba preocupado: "Todos, tened cuidado de no coger un resfriado". Unas palabras que acompañaban a una fotografía en la que podemos verle consultar el móvil en una cafetería.

El joven, de 27 años, debutó en 2017 con un cortometraje llamado You, Deep inside of me. A partir de ahí no paró de trabajar y protagonizó una larga lista de telenovelas (o K-Dramas, como se conocen popularmente) como Temperature of love, Are you human too?, Clean with passion for now…

Ver esta publicación en Instagram 다들 캄기조심⛄️ Una publicación compartida de 차인하 (@chainha_715) el 2 Dic, 2019 a las 2:10 PST

Su último trabajo como actor fue en Love with flaws que se acababa de estrenar el pasado 27 de noviembre.

Además de actor era miembro de un grupo, el segundo que formaba su agencia de actores, llamado Surprise-U. La U hace referencia a urbano y único. Hasta el momento han publicado un único disco llamado I Do.

“Pedimos sinceramente que no se difundan rumores ni se publiquen informaciones especulativas para que su familia, que está experimentando la mayor de las penas debido a esta triste y repentina noticia, pueda despedirlo en paz", continuaba el comunicado de Fantasyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 차인하 (@chainha_715) el 8 Jun, 2019 a las 6:37 PDT

Con la muerte de Cha In-ha, contamos ya tres en los últimos dos meses. Tres jóvenes que perdían la vida en la veintena. En el caso de Sulli y Goo Hara, se habló de suicidio, en este caso, todavía es pronto para especular sobre lo sucedido aunque ya hay muchos medios que lo dan por hecho.

Pero lo cierto es que estos sucesos han vuelto a reabrir el debate sobre el exceso de trabajo y presión que sufren estos jóvenes que forman parte de una industria muy exigente que ha logrado convertirse en embajadora de su país en medio mundo.