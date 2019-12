Este diciembre brindamos con lo nuevo de Liam Payne, Lola Índigo y Camila Cabello, entre otros

¿Recuerdas tus días en la playa como si fuese ayer? Pues bien. La Navidad ha llegado, y con ella, uno de los meses más fríos del año. Pero no temas, traemos la mejor solución para combatir estas temperaturas: ¡música!

Los artistas se han propuesto concluir el año por todo lo alto. Y para ello nos han deleitado con nuevos proyectos con los que podremos despedir nuestro 2019 con más fuerza que nunca. Algunos, incluso, se han atrevido a sorprendernos con nuevos álbumes y, por consiguiente, nuevos tracklists que reproducir en nuestras tardes de sofá, manta y chocolate caliente. Bye, bye, noviembre. ¡Hola, diciembre!

Viernes 6 de diciembre

Liam Payne - Rude Hours. El británico ha dado vida a su álbum debut en solitario, y con él ha llegado una lista de canciones que, aunque muchas de ellas ya las presentó previamente, opta a convertirse en una de las más reproducidas en tu playlist favorita. ¿O acaso no has escuchado Rude Hours? ¡Menudo hit! "El álbum tiene el sello personal de Liam con un sonido urban pop, aunque en algunos casos haya temas con una producción más sencilla", explica su casa de discos. Live Forever es otro de los singles apuesta de Liam para este 2020 y llega junto al grupo de música electrónica Cheat Codes.

Camila Cabello - Dream Of You. Aunque Camila ya nos presentó los sonidos de su nuevo álbum Romance a través de diversos sencillos, la artista nunca dejará de sorprendernos. Al fin podemos escuchar su nueva obra al completo y, a juzgar por lo que nos ha presentado, podríamos considerarlo todo un hito en su carrera. Con Dream Of You, Cabello nos trasporta a su mayor fantasía soñada.

Lola Índigo - Luna. Después de triunfar en este 2019, la artista nos ha presentado su nuevo sencillo que llega con cargado de emoción y dulcura. Se trata de un canto a la autoestima con un ritmo midtempo que se aleja de las coreografías a las que nos tiene acostumbrados y que nos presenta una nueva faceta de la artista. Aunque no hay excusa para mover el esqueleto y siempre hay una forma de hacerlo.

Harry Styles - Adore You. Pronto podremos escuchar el nuevo disco del cantante, Fine Line. Pero antes, nos ha querido adelantar sus sonidos a través de diversos temas que han dado de qué hablar, y mucho en las redes sociales. Ahora llega con Adore You, que comienza con una introducción narrada por la mismísima Rosalía acerca de una isla llamada Eroda. En su videoclip, Harry cuenta con un superpoder: el de alumbrar a todos con su sonrisa. Cansado de que todos huyan de él, encuentra un alma tan castigada como la suya: un pez.

Sweet California - Fruta Dulce. Las chicas ya no solon llenan nuestras vidas de color, sino también de dulzura. Tamy, Alba y Sonia han estrenado su álbum recopiltaroio Hits Reloaded, compuesto por hits que las han acompañado durante su carrera y por cuatro temas inéditos de ensueño. Uno de ellos es el de Fruta Dulce, que basta con leer su título para comenzar a salivar e imaginar el mordisco perfecto a tu fruta favorita.

Niall Horan - Put A Little Love On Me. El británico lanza este viernes una balada increíble, una canción muy emotiva llamada Put A Little Love On Me a base de piano y voz, que va creciendo en intensidad y melodía a medida que avanza. Estamos ante una de las piezas más bonitas y sinceras de NIall.

Halsey - Finally // Beatiful stranger. Una de las artistas más exitantes que ha dado el pop norteamericano en los últimos años ha publicado esta maravillosa balada que sobre todo potencia su voz y que hará las delicias de sus fans.

Fuel Fandango - Huracán de flores es lo nuevo de Ale y Nita, un dúo inconformista que coquetea con la electrónica, el flamenco y los géneros que haga falta para devolvernos propuestas en forma de canción. Huracán de flores nace de ese ingenio y de una tarde de sesión de guitarra española, como ha dicho el propio grupo. El resultado es una explosión de sonoridades, fiesta y color, que también ponen de manifiesto en su suculento videoclip.

También lanza sus nuevos temas Hinds que presentan Riding Solo; Natalia Lafourcade estrena Una Vida, Alle Farben te pone a bailar con The Night We Met y Lele Pons también se propone movernos al ritmo de Vete Pa La y sus gritos de guerra. En el plano más electrónico destacan los lanzamientos de Steve Aoki con Sting y Shaed (2 In A Million) y Martin Solveig y Roy Wood que editan Juliet & Romeo.

¡A darlo todo con nuestros artistas favoritos!