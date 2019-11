Combatimos el frío con lo nuevo de Dua Lipa, DVICIO, Ariana Grande y muchos más

Deja de frotarte los ojos porque sí, ya estamos en noviembre. Eso que oyes de fondo son las campanas de Navidad y lo que pide tu estómago son polvorones y bombones. Y si no es así, ¡mientes! (bye, bye, octubre).

Bueno, quizás seas un poco reacio/a a la idea de decorar un árbol con bolas y luces, pero lo que es innegable es que el año está llegando a su fin. Pero no hay época que se resista a las novedades musicales. No importa que estés abrasándote con el sonido de las olas del mar o que comiences a cambiar la ropa de tu armario. ¡La música nunca falla!

Prueba de ello son todos estos artistas que han unido sus voces para deleitarnos con estas canciones durante el mes de noviembre. Saca tu bufanda y tus auriculares y combate el frío con todos estos temazos. ¡Dale al play!

Viernes 1 de noviembre

Dua Lipa - Don't Start Now. Se acabó la espera. La británica nos ha presentado su nuevo trabajo, que avanza cómo sonará su próximo álbum de estudio. Y lo ha hecho con un tema de lo más disco y dance cuya estética nos remonta a un estilo noventero. Ya nos avisó la propia Dua de que su cambio de look no era ninguna casualidad. ¡Y así ha sido! Cuidado si te atreves a escucharlo porque no podrás evitar que la nostalgia te invada.

DVICIO, Reik, Chocquibtown - Dosis. Esta combinación de talentos se convertirá en tu nuevo vicio. Como ya avanzamos días anteriores, DVICIO trae una dosis de vicio que no conseguirás quitarte de la cabeza. Y, además, lo hacen con unos sonidos pop, hip hop y balada que tanto caracterizan a sus acompañantes.

Ariana Grande, Victoria Monét - Got Her Own. La artista ha dado a luz al proyecto que lleva preparando durante esta nueva y emocionante etapa de su carrera. Ariana ha presentado el álbum que pondrá ritmo a la película de Los Ángeles de Charlie, y para ello ha contado con un sinfín de compañeras de profesión. Una de ellas es Victoria Monét, con la que ya lanzó Monopoly y ahora se une a su locura de sonido pegadizo en un nuevo tema.

Sara Socas - Ahora Me Quiero Más. La rapera tinerfeña se ha atrevido con un nuevo sencillo que marca un antes y un después en su carrera. En Ahora Me Quiero Más, no solo escuchamos fragmentos de hip hop, sino también un mensaje sobre el amor propio y dejar atrás una relación tóxica que servirá como lección de vida para todo el que lo escuche.

Sebastián Yatra, Maná - No Ha Parado de Llover. Ambos talentos se han unido en una balada que pone los pelos de punta a cualquiera que los escuche. Vamos, que la dosis de romanticismo con ritmos latinos no podía faltar a su cita.

Morat - A Dónde Vamos. ¡Continuamos con los talentos latinos! En esta ocasión nos referimos a la banda colombiana que tanto ha protagonizado nuestras tardes de música. Pero esta vez, nuestros protagonistas han querido dar un paso más allá y hacer una declaración de amor a Madrid, la ciudad que los acogió cuando cruzaron el charco.

Sam Smith - I Feel Love. El cantante se ha atrevido con una nueva versión del clásico tema disco de Donna Summer, todo un icono para el colectivo LGTBIQ+ del que forma parte el propio artista. ¿Acaso hay mejor forma de rendir homenaje a tu ídolo que a través de la música?

Alfred García - Amar Volar Al Invierno. Se acabó la espera. El catalán ha dado vida a su tan esperado álbum 1016 / El Círculo Rojo, la reedición de su anterior disco 1016. En ella, podemos escuchar nuevas colaboraciones que han marcado un antes y un después en su carrera, así como también este tema que ya se ha convertido en el favorito de sus seguidores. Y lo hace al ritmo de la balada con sonidos del pop/rock que tanto le caracterizan y un significado de lo más romántico y emotivo.

Otros de los artistas que se han unido a esta ola de novedades son Nicky Jam con Tequila, Celtas Cortos y Rozalén con La Senda Del Tiempo y Melendi con Casi.