Descubre la música que has escuchado en Spotify en 2019

Aunque Rosalía se haya convertido en la artista española más escuchada en Spotify a nivel mundial, no tiene por qué formar parte de tus voces más reproducidas en tu perfil de esta plataforma. Ni tampoco la de Anuel AA, que también ha sido nombrado como el más escuchado en nuestro país.

Y es que Spotify ha vuelto un año más con su resumen personalizado de cómo ha sido tu 2019, en cuestión de melodías. De este modo, puedes descubrir qué artistas y canciones han protagonizado tu año, acompañándote cada día y en cada tarde de sesión de temazos. Pero, ¿cómo puedes descubrir tu resumen personal? ¡Muy fácil!

Si quieres descubrirlo a través de la aplicación de tu dispositivo móvil, tan solo tienes que acceder a ella y hacer click en la pantalla de inicio. Posteriormente, deberás acceder al rectángulo informativo que figura al comienzo. "Descubre cómo ha sonado tu 2019", dice.

Descubre tu resumen anual / Spotify

De este modo, muestra cuáles han sido tus gustos durante las estaciones del año, tu artista más escuchado, el ránking del Top 5 de tus favoritos, los países a los que pertenecen los artistas que has reproducido durante el año, tus géneros musicales favoritos y las canciones que más te gustaron. ¡Pero eso no es todo! La plataforma genera automáticamente una playlist de todos estos temas que tanto has amado escuchar durante el año, convirtiéndose así en la lista de canciones perfecta.

Además, Spotify muestra el tiempo que has usado su plataforma desde que creaste tu cuenta, así como también la música y el artista que han marcado tu década, año por año. A esto le llamamos nosotros todo un repaso.



Si por el contrario quieres descubrir tus gustos del año y de la década a través de la página web, desde tu dispositivo móvil u ordenador, debes acceder a este enlace, iniciar sesión e inmediatamente muestra tu resumen.

J Balvin, artista más escuchado de una usuaria / Spotify

Y tú, ¿ya has descubierto cómo ha sido tu año y tu década con tus artistas y canciones favoritos?