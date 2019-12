Chenoa confiesa sus problemas para ser madre

“Tengo 44 años y sé que es más complicado ser madre a mi edad, pero si llegara el bebé, estaríamos encantados”. Así se explicaba Chenoa no hace mucho en una entrevista con la revista Hola. Y es que la maternidad es una de sus asignaturas pendientes. Durante años la hemos visto ir encadenando una relación con otra y la cuestión de los hijos siempre ha estado ahí planeando.

El próximo 14 de junio se casará con Miguel Sánchez Encinas con el que parece haber encontrado la estabilidad emocional. Pero lo de formar una familia, va a estar más complicado. La cantante ha revelado los problemas de salud que han influido en su condición para tener hijos. Y ha asegurado que ahora lo lleva de otra manera.

Carlota Corredera, la presentadora de Sálvame, ha charlado con ella para Hablemos de nosotras, un libro que se publicó el pasado 21 de noviembre. La maternidad ha sido uno de los puntos fuertes de esa conversación y Chenoa ha confesado que al “principio de cáncer de útero” que sufrió cuando apenas tenía 25 años, se han sumado otros problemas como una endometriosis y unos quistes. “Estoy operada dos veces por laparoscopia”, confiesa. Unos problemas de salud que complican un posible embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 20 Nov, 2019 a las 7:29 PST

Esta situación le ha llegado a afectar en su vida personal y en la presión que recibía, como personaje público que es, cuando le preguntaban si quería tener hijos. “Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía”, admite. Y eso no es fácil de llevar.

Pero el tiempo todo lo cura y parece que ahora lo lleva de otra manera. “Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años”, afirma. Ahora se lo toma con más calma y asumiendo lo que hay.

El próximo 14 de junio Chenoa y Miguel Sánchez Encinas serán marido y mujer. / Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

De momento, está centrada en la nueva etapa que va a comenzar como mujer casada y la conoceremos un poco mejor gracias a este libro. “Pronto descubrió que su perfil en una mujer hay quién lo siente como una amenaza, pero dejar de brillar para calmar inseguridades ajenas no va con ella”, escribe Corredera sobre ella.

“Como mujer, sufro desigualdad en el perfil. Si mi forma de ser es muy potente o soy muy elevada en mi tono de voz, en mi personalidad... pues se critica mucho más que en un hombre", nos avanza la escritora en sus redes sobre el fragmento que recoge el testimonio de la cantante. Una charla en la que hablan de feminismo, sororidad, música, amor y desamor.