Seventeen aterriza en Madrid: entradas, setlist y todo lo que debes saber

Los seguidores españoles de Seventeen han recibido una de las mejores noticias: su grupo favorito aterrizará en la capital madrileña para ofrecer un espectáculo único en directo. Así es. Seventeen ha añadido Madrid en su larga lista de conciertos, y sus fans no podían estar más eufóricos.

La gira ODE TO YOU dio el pistoletazo de salida el pasado 30 de agosto en Seúl (Corea del Sur), dando comienzo a una de las giras más esperadas de su carrera. Además de pisar su país y Japón, también darán el salto a Estados Unidos, donde ofrecerán en directo su álbum An Ode, y otros temas, hasta finales de enero de 2020.

Pero si pensabas que ahí acababa el recorrido de la exitosa banda de K-Pop, estabas completamente equivocado/a. Seventeen ha anunciado la ampliación de esta gira por Europa, y Madrid forma parte de las ciudades confirmadas. Esto es todo lo que debes saber al respecto de este tan esperado evento.

Cartel de la gira de Seventeen en Europa / Live Nation

¿Dónde y cuándo?

Los sucoreanos pisarán el WiZink Center de Madrid el próximo 3 de marzo de 2020, introduciendo esta gira europea que también pasará por París, Londres y Berlín.

Acceder al antiguo Palacio de los Deportes es muy fácil, por lo que no tienes excusa para no hacerlo. En caso de querer llegar en autobús, deberás coger las líneas 2, 21, 30, 43, 53, 56, 71, 143, 146, 156, C1 o C2. Si el metro es tu mejor opción, son las líneas 2, 4 (Goya) y 6 (O'Donnell) las que efectúan parada cerca del recinto.

Entradas

Aunque la noticia ha salido a la luz con gran expectación, aún se desconoce cuándo saldrán a la venta sus entradas. No obstante, te mantendremos al tanto en cuanto se conozcan mínimos detalles al respecto.

Setlist

A juzgar por el repertorio de canciones que ofrecieron en directo en los anteriores conciertos de esta gira, podemos afirmar que los presentes en el show de Madrid vivirán un auténtico espectáculo. Aunque la lista pueda sufrir modificaciones, el setlist que probablemente sonará en el WiZink Center de Madrid, recopilado por un usuario en Twitter, será el siguiente:

SETLIST DE LA GIRA 'ODE TO YOU' Getting Closer (Remix Ver.) Rock (Remix Ver.) Clap (Remix Ver.) Thanks (Remix Ver.) Don't Wanna Cry (Remix Ver.) Trauma Chilli Lilili Yabbay Shhh Hug Don't Listen In Secret Can't See The End/Space Smile Flower Adore U (Remix Ver.) Pretty U (Remix Ver.) Oh My! Just Do It (OT 13 Ver.) Good To Me Happy Ending Fear 9-TEEN HIT Very Nice

Y tú, ¿has comenzado a contar las horas para ver a tus artistas favoritos en directo? Te mantendremos informado/a sobre cualquier novedad que se conozca.