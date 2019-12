¿Quiénes han sido los cantantes mejor pagados del 2019?

Ya bien entrados en el último mes del año, continúan los balances de este 2019. Hemos sido testigos de los resultados de Spotify, de los videoclips más vistos según YouTube, de las canciones mejor valoradas según Time y ahora toca el turno de hablar de dinero. Un terreno en el que Forbes tiene la última palabra, la cual ya ha hecho pública confesando quién ha sido el cantante que más se ha embolsado en los últimos doce meses.

Un ranking encabezado por Taylor Swift , quien ha vivido un año redondo con la publicación de su álbum Lover, el éxito de sus vídeos como You Need To Calm Down y su consagración como Artista de la Década en los American Music Awards en los que, por cierto, también arrasó. A punto de cumplir 30 años, la joven de Pensilvania puede continuar tranquila con su celebración de Navidad cantando Christmas Tree Farm tras haber facturado la friolera cantidad de 185 millones de dólares. Un puesto que ya disfrutó el año pasado y que no se espera peor para el próximo año, en el que también contará con presencia en la gran pantalla gracias al estreno de Cats, la película basada en el musical de Broadway.

Ver esta publicación en Instagram 💛💚💜💗💜💚💛 Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 8 Oct, 2019 a las 1:40 PDT

En el segundo puesto se encuentra el rapero Kanye West, que junto a Kim Kardashian es poseedor de todo un imperio. El artífice de las misas más populares de Estados Unidos ha ganado un total de 135 millones de dólares este 2019. Razón de más para que los memes en torno a su última actuación le importen lo más mínimo. Un puesto seguido de cerca por el bronce de Ed Sheeran, quien ha alcanzado los 110 millones, según la conocida publicación.

Fuera del podio se encuentran la banda The Eagles, cuya mayor parte de la recaudación se debe a sus conciertos y, en un quinto puesto Elton John, gracias a sus directos, así como al estreno de su aclamado biopic: Rocketman. Un Top 10 que completan artistas como Jay Z, Beyoncé, Drake, Diddy y Metallica, estos últimos con 68 millones de dólares. Un ranking en el que también se encuentra Rihanna, una de las mas beneficiadas económicamente este 2019, aunque no esté entre los diez primeros puestos. Unas ganancias que, evidentemente, no se deben a su trabajo musical, si no a todo lo relacionado con el mundo de la moda. Katy Perry, Pink, BTS, Bruno Mars, Eminem, Ariana Grande o Jennifer López, son otros de los que también se cuelan en la lista de mejor pagados del año.