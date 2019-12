De pelearse por ser el “tío bueno” con 20 años a ser colegas con 40

Seamos sinceros, ya no se hacen películas adolescentes como las de principios del 2000. Chicas Malas, Ella es el chico, Todas contra él, A por todas... son solo algunos de los ejemplos que de las obras audiovisuales que nos regaló el inicio de milenio. ¿O me vais a negar (Generación millennial tardíos) que no habéis visto estas cintas al menos una vez en vuestras vidas?

Aunque estas películas que os hemos puesto como ejemplos tenían como protagonistas a chicas blanca prototípicas de clase media alta estadounidense (vamos, lo que va siendo un 2 por ciento de la población de aquel país), también aparecían chicos. Eso sí, solo eran el objeto de deseo de estas y prácticamente las películas contaban las peripecias que tenían que pasar para ser correspondidas. Vale, viéndolo así, empezamos a ver qué es lo que fallaba en estos argumentos.

¿Y quiénes eran los actores de moda que más aparecían en este tipo de pelis? Pues Jonathan Bennet, al que mucho reconoceréis por ser Aaron Samuels en Chicas Malas, y Jesse Metcalfe, que os sonará su cara por ser el chico de Todas Contra Él.

Por aquel entonces, ambos se encontraban en sus veintipocos y su atractivo físico los puso en el foco de Hollywood. Eso sí, ahora, cuando los chicos ya no gozan de la misma popularidad, nos hemos enterado que han estado compitiendo por los mismos papeles desde hace quince años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ha sido Jonathan Bennet quien lo ha confesado a través de Instagram.

El actor ha compartido una foto actual con su compañero de profesión (y de muchos castings) con el siguiente comentario: "Con la persona con la que he audicionado durante los últimos 15 años".

Jonathan y Jesse Metcalfe ahora se encuentran en los 40. Mientras que el primero tiene 38 primaveras, el segundo suma 41. Por supuesto, han continuado trabajando, aunque ya no gozan de la popularidad que tuvieron en su día.

Jonathan ha aparecido en películas como The Dawn o Love On Repeat. Por su parte, Jesse ha estado en la película navideña Christmas Under the Stars. Eso sí, no sabemos si en estos trabajos han competido por el mismo papel.