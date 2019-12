¿Qué le depara al K-Pop en 2020?

O quizás deberíamos plantearlo como: ¿Qué queremos que le depare al K-Pop en 2020? Querer es poder, así que nadie nos impedirá soñar a lo grande. Aunque con este género musical no hace falta crear idilios, pues cualquier deseo que pidas lo cumplirá sin tapujos.

Lo cierto es que el año pasado ya enviamos nuestra carta de deseos navideños, y tuvimos que ser muy buenos, pues se cumplieron todos y cada uno de los objetivos. ¿Ocurrirá lo mismo con este nuevo año? ¡Intentémoslo! Esto es lo que, para nosotros, ocurrirá en 2020 con el K-Pop (o al menos lo que deseamos que ocurra).

Colaboraciones de ensueño

Si el 2019 nos regaló uniones como las de BTS con Halsey y con Khalid, NCT127 con Ava Max y con Jason Derulo, o Dua Lipa con BlackPink, el 2020 puede presentarse con nuevas sorpresas. ¿Para qué engañarnos? Nos encantaría escuchar nuevas e inesperadas mezclas, como la de los chicos de Jonas Brothers con MONSTA X, a Billie Eilish con CL o, por qué no, a EXO con Cardi B.

De hecho, Sebastian Yatra ya ha confirmado su trabajo con MONSTA X. ¡Menudo combo!

Discos, discos y más discos

BTS ya se ha puesto manos a la obra con su próximo gran trabajo discográfico, y eso es algo de lo que se habla en las redes sociales diariamente. Y no es de extrañar, ya que su anterior proyecto Map Of The Soul: Persona fue todo un éxito en las listas internacionales. Pero estos no son los únicos artistas relacionados con las palabras "discos" y "2020".

Las chicas de BlackPink han asegurado en más de una ocasión que se han metido en el estudio para dar vida a sus próximas melodías. ¿Quién sabe? Quizás comiencen el año con sus nuevos sonidos.

Nuevos formatos

Hemos visto a BTS lanzar su propio videojuego, incluso se han atrevido a dar el salto a la gran pantalla. Pero, ¿qué será lo próximo? Dicen que todo no está inventado, por lo que es muy probable que los idols se atrevan a deleitarnos con nuevos formatos que revolucionen la industria de la música.

Quizás alguno se atreva a publicar su disco en formato USB, o fabrique un producto que simule un concierto en 5D y te sientas parte de él. ¿Te imaginas ver a tu artista favorito en todas estas dimensiones en tu habitación? ¡Menuda fantasía!

Aterrizaje a Europa

Hay artistas que aún no se han atrevido a dar el salto a otros territorios, y eso es algo que estamos seguros que se romperá en este nuevo año. Y no sería ningún fracaso, pues Europa cuenta con millones de seguidores de estos artistas que aclaman anualmente su visita a estos países.

Prueba de ello fue el paso de BTS por París y Londres en 2019, consiguiendo llenar estadios colosales ante un fiel ejército de seguidores. Su gira por el continente fue todo un éxito, lo que demuestra que no importa el territorio que pisen sus pies que acabará rendido ante su talento.

Más y más rostros

Lo auguramos en 2018 y lo volvemos a hacer en 2019. El K-Pop aún tiene un amplio repertorio de talentos por ofrecer. Son centenas los idols que salen a la luz anualmente, y el 2020 no será menos. De hecho, ahora que el pop surcoreano ha cogido fuerza en la visión internacional, cada vez serán más las voces a las que darán la oportunidad de triunfar por todo el mundo.

TXT y SuperM son algunos de los grandes grupos que hemos visto nacer en 2019. ¿Qué nos tendrá preparado el 2020? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

Como mencionamos en líneas anteriores, esto es lo que consideramos que ocurrirá en el próximo año con este estilo musical. Hay un 50% de posibilidades de que se cumpla, y otro 50% que dicta lo contrario. Pero soñar es gratis, y en nuestra imaginación cabe un sinfín de ideales que posicionan al K-Pop como uno de los géneros más escuchados del 2020. Y estamos seguros de que no se alejará de la realidad.