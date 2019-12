Omar Montes: “Susi Caramelo me vaciló un montón pero yo me la camelo”

Omar Montes sigue imparable y, después de haberse paseado por casi todos los realities televisivos (ganando el complicado 'Supervivientes 2019'), está demostrando que en la música tiene el mismo o más talento.

Tras haber logrado el hit del verano con Alocao, ahora acaba de publicar el remix de Como el agua junto a Ana Mena - con la que ya nos desveló la verdadera historia del tema-.

Hablamos con él para conocer mejor sus futuros proyectos, su opinión sobre la incursión de Chabelita en la industria musical y hasta su primer contacto con Susi Caramelo:



Omar, ¿se están superando tus expectativas con Alocao?

La verdad es que sí, porque me dicen que estamos haciendo historia de la música, batiendo récords hasta del Despacito, disco de oro, de platino, ahora me dan el doble platino, 30 millones en Spotify, otros 30 en Youtube... son cosas que me dicen y ni me creo.

Hice la cancíon en su día con Bad Gyal, con mucho cariño, para que la gente la bailara en las discotecas pero sin saber que iba a tener tal repercusión.

En nuestras "40 cosas" hablaste de que te gustaría hacer un remix de Alocao con alguien americano como Drake, ¿en qué ha quedado eso?

Drake mola pero al final se está metiendo Rauw Alejandro. Lo estamos montando y viendo si Farruko y Myke Towers entran también. Va a ser un hitazo.

¿Crees que los realities te han ayudado a sumar interés por tu música o sin haber aparecido en la TV hubieras tenido el mismo éxito?

Me han ayudado a que se conozca más al Omar Montes como persona pero al Omar Montes de la música no, porque no eran programas de música.

Omar Montes cuando ganó 'Supervivientes' / Mediaset

¿Te verías como jurado de algún talent?

Por horarios y giras no puedo. Pero sí, me hubiera gustado en su día.

También propusiste a Aitana hacer una colaboración, ¿en qué ha quedado eso?

O: Me dijeron que vio un vídeo de Alocao y le gustó lo que hacíamos Bad Gyal y yo y comenté que a ver si algún día hacíamos algo, lo que ella quiera. Pero aún no he tenido tiempo para hablarlo... entre los videoclips, mi hijo, mi abuela que está mallita, no tengo tiempo para nada.

A tu abuela la conocimos porque te fue a defender a algunos platós...

Sí, la pobre acaba de salir de un cáncer y me gusta dedicarle tiempo, porque para mí antes que la música está mi familia.

También has mostrado interés en trabajar con Lola Índigo, ¿lo habéis hablado?

O: ¡Ah, pues sí, hablo con ella! Habíamos quedado para que viniera al estudio pero como los dos hemos estado hasta arriba no hemos podido. Pero la intención está.

¿Qué opinión te merece el tema Ahora estoy mejor de Isa P (Chabelita)?

O: No lo he escuchado [risas], es broma, me parece chuli.

También te vimos contestando como pudiste a las preguntas de Susi Caramelo en el parque de atracciones, ¿qué te pareció?

O: Estuve quedando con ella dos fines de semana para tomar café y es muy buena gente, le pedí rollo [risas]. Nada, nada, me cae muy bien, es muy simpática. Ese día me vaciló un montón pero yo la camelo.

Que le pregunten a @Adrian_Lastra, a @eva_hache o a Omar Montes si da más miedo la noche de #Halloween o @Susi_Caramelo suelta por los fotocoles… #LasQueFaltaban pic.twitter.com/TtcAWSmoQi — Las Que Faltaban en Movistar+ (@lasquefaltaban0) October 27, 2019

¿Qué proyectos musicales tienes para 2020?

O: Solo traigo colaboraciones, no sé qué me pasa que me vendo [risas]. Por el momento tengo un tema muy chulo con Juan Magán, con Abraham Mateo, Lerika, Josele... muchos, no voy a parar de trabajar.