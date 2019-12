Temazos de nuestros rostros televisivos (volumen IV)

Cuarta y última entrega de repaso a las incursiones musicales de nuestros rostros televisivos más famosos. Consulta aquí el volumen 1 con hits de Leticia Sabater y Omar Montes; temas de Isabel Pantoja o Jorge Javier en este volumen 2; o Steisy y Leonardo Dantés en la tercera parte.

MARÍA JESÚS RUIZ. La ex-Miss España y ganadora de la primera edición de GH DÚO debutó la pasada semana mostrándonos su faceta de cantante tras el "te veo en todas partes". Ella reúne todo para ser la auténtica Mocatriz de Ojete Calor (Mocatriz, modelo, cantante y actriz).

FORTU. A punto de sacar disco con su banda OBÚS, toda una institución en la música rock en España, Fortu hizo el experimento a la inversa. Primero, pasó la vida entre bolos y carreteras, y más tarde le cogió el punto a participar en realities. De momento, su medio natural sigue siendo los escenarios.

OTO VANS. La Reina del Brillo le atacó tanto a él como a Dakota cuando se encontraban en Supervivientes publicando una canción. Pero cuando Oto tomó tierra, sacó su single Qué la pasa y demostró que está por encima de las multi-copias que se han ido sucediendo desde que triunfó embarcándose en el way of life youtuber. Y que su canción como politono no tendría rival.

JESÚS VÁZQUEZ. Las que devoraban la Súper Pop recordarán el disco A dos milímetros escasos de tu boca, el álbum del presentador que hizo un pacto con el diablo en los noventa y que aún sigue vigente.

SOFÍA SUESCUN. El Muévelo de la ganadora de GH 16 y Supervientes 2018, superó el millón de visualizaciones a los cuatro días de su lanzamiento. Una experiencia más dentro de la época dorada que lleva viviendo desde que fue conocida para los televidentes, y con la que ha probado victoriosa suerte, sumándola a su paso por el trono, su labor como asesora del amor o su frecuente presencia como comentarista en Mediaset.

ALEJANDRO ABAD. El productor musical, responsable durante su dilata carrera de bastantes himnos, se vio envuelto en polémica por la autoría de su tema para OT y compuso durante su estancia en la casa de Guadalix, junto a Tutto Durán, Mi gran hermano, mi amigo. Manos a la obra, que Eurovisión está a la vuelta de la esquina.

BÁRBARA REY. Artista con una extensa carrera a sus espaldas, con temazos adelantados a su tiempo, nos sigue dando buenos momentos hoy en día cada vez que la invitan como tertuliana.

EL GRAN WYOMING. Actor, humorista, presentador, escritor, Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid... y músico. José Miguel Monzón Navarro deleita al público con su banda Los Insolventes, ha colaborado con El Chojín y tiene un amplio bagaje musical con su desaparecido compañero de batallas, el Maestro Reverendo.

YLENIA PADILLA. Firmó con Warner para dar el salto a la música, y su tema Pégate fue de los más escuchados en 2015 y una de las míticas de aquel verano. Una lástima que una de nuestras superstars favoritas y reina absoluta del Tiki Tiki no cobrase todo lo que generó. La de Benidorm sufrió la filtración de un supuesto tema, Más que amigos, que no llegó a publicarse y en el que ella negó tajamente su participación. Sus fans siguen esperando otro nuevo hit con todas las ganas.

CHAYO MOHEDANO. La sobrina de la más grande, aparte de pertenecer a una de las familias con más solera de nuestro país, se dedicó a la música desde su adolescencia, antes de ser un rostro conocido y no exento de polémica en la franja rosa televisiva. También se arrancó junto a su madre, Rosa Benito, en una gira de la que esperamos un Tour Book en algún momento.

ARAMÍS FUSTER. No. No es Mujer Bruja. Ésa se la dejamos mejor a Lola índigo. Mira su aportación a la música.

LORENA C. Carlos Bayona y Lorena Castell celebraron en 2017 los diez años de Dos Rombos, su disco bajo el nombre de Lorena C con entradas a un euro. Deberían plantearse un segundo trabajo, porque en el primero había oro puro. Mira aquí Te recuerdo.

RAFA MORA. Corría 2014 cuando se vaticinaba una vez más el fin del mundo como algo cercano... y cuando Rafa Mora se sumaba a la causa y sacaba canción, tetes. En 2012, Subze ya le había dedicado el tema The Boss, que hablaba sobre el colaborador de Sálvame, que protagonizaba gustoso el videoclip.

MARLÈNE MOURREAU. La vedette y rostro veterano de la televisión, ha perpetrado su tórrida versión del famoso tema Paris Latino, que se encuentra en todas las plataformas de streaming.

CRISTINA TÁRREGA. A algunos le costará reconocer a la presentadora, pero a mediados de los ochenta, ella tenía una banda femenina que salía en Tocata y sonaba en las radios en plena Movida.