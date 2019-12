Sara Socas mata a ‘Arkano’ y deja escapar a ‘Bnet’ en su nuevo videoclip

Ahora que Tarantino ha dejado caer que Kill Bill 3 está más cerca que nunca, Sara Socas demuestra que ella es la perfecta candidata a interpretar el papel protagonista. La canaria ha publicado su último hit Sugarina junto a Vlack Motor con un vídeo musical de lo más original en formato videojuego.

En él, nuestra protagonista se convierte en toda una guerrera de la justicia luciendo un mono amarillo para acabar con todos aquellos obstáculos que le impiden continuar con su camino. Algunas son personas anónimas pero otros son reconocidos MCs del universo batallero.

Vnet (Bnet), Stone (Skone), Btoke (Dtoke), Artano (Arkano), y Aczino (Asesino) son los que se cruzan por el camino de nuestra protagonista, quien consigue destruirlos con su katana. Eso sí, solo hay uno de ellos que consigue salvarse: Bnet. El joven madrileño se encuentra cara a cara con Socas, pero decide tomar otro rumbo y ella decide no perseguirlo. ¿Traerán algún proyecto entre manos?

Videoclip de 'Sugarina', nuevo tema de Sara Socas / Youtube

Al igual que Ahora Me Quiero Más, Sara llega con un mensaje de lo más profundo, pero siempre con "buenrollismo". "Es una canción de poner las cartas sobre la mesa de una forma vacilona. Es como 'Mira, tío. Sí, soy una piba, me he metido en esto, me critican por serlo. Ya sé que todavía no estoy a mi máximo nivel pero estoy es lo que hay, esto es lo que quiero, yo voy a seguir por aquí y no voy a seguir vuestro rollo de meter mierda ni tirar a otros raperos. Yo voy a mi rollo", explica Sara a LOS40.

Eso sí. Su mensaje llega cargado de referencias a su tierra. "8 millas, 8 islas, regreso a mi sitio, principalmente no rajo, resquebrajo resquicios. Solo hay una Socas, solo existe un Don Patricio, lo que toca back to the island, start desde el inicio" son los versos con los que Sara presume de raíces.

Nuestra protagonista da luz a este tema días después de haber ocupado las portadas de los medios y las redes sociales con su discurso a través de las rimas sobre el escenario. En un evento celebrado en México, improvisó con palabras unos ideales feministas tras escuchar, lo que muchos consideran, el "espectáculo machista" de su contrincante Rapder. No obstante, Socas asegura que recibió sus disculpas tras dicho evento.

Sara Socas ha llegado para quedarse, y es capaz de colarse en un videojuego, convertirse en Kill Bill y acabar con todo aquel que se interponga en su camino.