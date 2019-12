Así ha sido el regreso de Grease 41 años después

"La primera vez que nos volvemos a vestir con la ropa desde que hicimos la película. Muy emocionada". Con este escueto mensaje Olivia Newton John mandaba un torpedo a la línea de flotación de la nostalgia de millones de cinéfilos que crecieron marcados por Grease.

La película musical estrenada en 1978 volvió a reunir 41 años después a sus dos grandes protagonistas: John Travolta (Danny) y Olivia Newton-John (Sandy).

Randal Kleiser dirigió este largometraje que se convirtió en una película de culto para varias generaciones de jóvenes. John Travolta y Olivia Newton-John han formado un tándem perfecto. La canción You're the one that I want ha sido considerada como el mejor dueto de todos los tiempos, además del más vendido. Esta pareja también ha conseguido situar en el Top elaborado por BBC Radio 2 otro de los temas de la película Grease, en concreto, Summer nights.

Los mismos seguidores que este fin de semana celebraban un evento de fans en torno a Grease en West Palm Breach (Florida, Estados Unidos) donde hicieron su aparición estelar los dos protagonistas customizados con su clásico vestido amarillo y su ropa de cuero negra.

Este reencuentro se produce tan solo un año después del 40º aniversario en el que se desató toda una 'Greasemanía' con musicales en teatros, shows en vivo en televisión, reposiciones en cines y televisiones de todo el planeta...

Toda esta época dorada para la nostalgia por la que estamos pasando desde hace años puede que llegue a su culminación gracias a HBO y la serie que prepara basada en Grease. La plataforma ha dado luz verde a una ficción sobre la legendaria película musical protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Se llamará Grease Rydell High y su estreno se espera para la primavera de 2020.

A ello hay que sumar una precuela de Grease que está en el horno y Paramount ya ha anunciado algunos jugosos detalles de la película que contará los antecedentes de Danny Zuko y Sandy como recogió The Hollywood Reporter. Bajo el título de Summer Loving los más nostálgicos podrán ver en la gran pantalla el verano en el que los dos protagonistas se enamoraron. La película cuenta con John August para firmar el guion que se encontraría todavía en desarrollo (Big Fish y Charlie y la fábrica de chocolate, Aladdin).