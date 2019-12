Rihanna lo da todo bailando 'Suavemente' de Elvis Crespo

Un movimiento de caderas de RiRi y…¡el mundo entero enloquece! Aunque la de Barbados esté un poco alejada (por el momento y para tristeza de todos los fans) del mundo de la música, ésta sigue siendo su pasión y no desaprovecha la ocasión de demostrarlo. La última intervención musical de Rihanna no tiene nada que ver con ninguna nueva canción, ni una cover, ni siquiera ha rememorado alguno de sus memorables hits como Disturbia o Umbrella. De hecho, ni siquiera ha abierto la boca, si no que, ¡ha mostrados sus mejores dotes como bailarina de merengue!

Rihanna se ha rendido ante el éxito por excelencia de Elvis Crespo: Suavemente. Eso sí, en su versión más navideña con abeto de fondo incluido. Tal ha sido la revolución con el movimiento de las trenzas de Rihanna que ha sido el propio Elvis Crespo quien ha compartido el vídeo. Aunque no ha sido el único que ha caído rendido a sus pies, otros como De La Ghetto o Manny Cruz tampoco han dudado en mostrar su admiración junto con la de otros miles de fans que califican esta canción de "patrimonio inmaterial de la humanidad". El vídeo, que inicialmente se lo compartió la propia artista a través de sus stories, iba acompañado por la leyenda "Cuando te dejan sola en casa con Alexa". Ahora, compartido en la cuenta de su autor roza las 34.000 reproducciones en la cuenta del artista de origen puertorriqueño.

Además, por si esto fuera poco, a la creadora de Fenty no le falta sentido del humor y, a falta de pareja, no duda en bailar de la mano de su peculiar atril para libros, que ya había mostrado en más de una ocasión en su Instagram como soporte para su último libro autobiográfico visual. Uno de los elementos que más curiosidad ha suscitado entre los espectadores del clip.

Lo que está claro es que Rihanna hace lo que quiere cuando le apetece, por si no había quedado claro con su confesión de que rechazó actuar en la Super Bowl. Eso sí, esperamos que, a falta de nuevo material a pesar de que prometió un álbum de reggae y ya alimentó nuestras esperanzas con sus álbumes nueve y diez de su carrera, al menos nos continúe sorprendiendo de vez en cuando con píldoras musicales como ésta llenas de "buenas vibraciones", como lo definía Crespo.