Violeta Mangriñán, ¿la culpable de la ausencia de Can Yaman en redes?

Menuda se ha liado desde que Can Yaman estuvo en España. De hecho, el actor ha desaparecido de redes desde el pasado noviembre cuando publicó varias entradas sobre su viaje a nuestro país.

Desde entonces no han salido más que informaciones, sin confirmar, sobre un posible boicot al actor en su propio país. Primero se empezó a decir que el equipo de Cazamariposas había pagado a gente para que fueran a recibirle al aeropuerto en calidad de fans. Recordemos el aluvión de personas que se dieron cita para recibirle. Su paso por España no dejó a nadie indiferente.

El programa de Risto Mejide, Todo es mentira, se puso a investigar y aportó tanto el desmentido del actor como del programa. Pero ahí no pararon las críticas. Parece que hay una especie de campaña de desprestigio contra el actor que, mientras se multiplican los titulares en su contra, él anda de viaje por Brasil haciendo las delicias de sus fans latinoamericanos.

Al parecer, la serie en la que iba a participar con el productor de Erkenci Kus se ha aplazado y eso ha generado hipótesis sobre el motivo. Por un lado, hay quien dice que es producto de un boicot de los productores del país tras su encuentro con Javier Bardem en España.

Al parecer, durante su paso por nuestro país, Can Yaman acudió a un evento de AISGE, una organización cuya presidenta es la madre de Bardem y que se encarga de gestionar los derechos de autor de los actores. En Turquía las leyes son diferentes y los beneficios del éxito internacional de las series no recaen en ellos sino en los productores.

Se llegó a decir que el actor estaba pensando en emprender una campaña para cambiar las leyes de su país en este sentido y que, por eso, los productores habían iniciado un boicot.

Pero hay más hipótesis. Otros apuntan a que la causante del malestar que podría haber en Turquía con el actor se debe a la entrevista que le hizo Violeta Mangriñán, o mejor dicho, por la actitud de flirteo que se produjo entre ambos. Un país un tanto más conservador que el nuestro en este terreno, no habría visto con buenos ojos esa entrevista.

Y como no hay dos sin tres, también hay quienes opinan que no hay boicot y que, simplemente, el actor está relajándose antes de iniciar su servicio militar obligatorio y que, el aplazamiento de su serie estaría motivada por un problema de guion. Claro que también podría haberse retrasado por el supuesto contrato que Yaman estaría negociando con la edición italiana de Supervivientes.

El caso es que las informaciones sobre el actor no dejan de sucederse y no podemos dar credibilidad a todo lo que se dice porque no hay fuentes oficiales que las acrediten.

Can Yaman expuesto a todo tipo de informaciones. / Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Lo que deseamos es que el actor vuelva a sus redes para contarnos novedades sobre su vida y obra, que hay muchos fans pendientes de sus pasos.