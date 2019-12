John Frusciante vuelve a Red Hot Chili Peppers 10 años después

La historia de Red Hot Chili Peppers está repleta de altibajos que coinciden con sus coqueteos con las drogas y sus discusiones internas como banda. La relación de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, Jack Irons, Hillel Slovak, Jack Sherman, Dave Navarro y John Frusciante nunca ha sido fácil. Pero los mejores momentos creativos y musicales de carrera han tenido un cuarteto muy claro: Kiedis, Flea, Smith y Frusciante.

Por ello el último anuncio del grupo californiano parece haber encendido la mecha de la esperanza de un nuevo gran proyecto de RHCP. Josh Klinghoffer deja el grupo y vuelve John Frusciante tras una década de ausencia.

"Red Hot Chili Peppers anuncian la marcha de su guitarrista de los últimos diez años, Josh Klinghoffer. Josh es un músico genial al que respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos por el tiempo que hemos pasado con el y los incontables regalos que ha compartido con nosotros" explicaba la banda en su perfil oficial de Instagram.

Pero si alguien pensaba que Red Hot Chili Peppers parasaría a ser un trío, no podían estar más equivocados: "También queremos anunciar con gran excitación y con nuestros corazones emocionados que John Frusciante volverá a unirse al grupo".

Será la tercera etapa del guitarrista en la banda (1988-1992, 1998-2009 y 2019-...) en el que publicaron Mother's milk, Blood sugar sex magik, Californication, By the way y el doble álbum Stadium Arcadium. Tras tres años de silencio discográfico, parece que su duodécimo álbum de estudio está en marcha.

Frusciante puede volver a ser clave en el renacimiento musical de RHCP como ya sucedió en 1998 con Californication. Arik Marshall y Dave Navarro intentaron reemplazar el talento en la guitarra de Frusciante pero el fiasco comercial y de crítica de One hot minute (1995) había dejado claro que la cosa no funcionaba. Red Hot Chili Peppers parecía estar condenado a la desaparición tras este fracaso hasta que Flea tomó la iniciativa de traer de vuelta a Frusciante.

Californication no sólo gustó sino que fue el espaldarazo definitivo para Red Hot Chili Peppers. El disco ha logrado vender más de 15 millones de copias en todo el mundo. Un álbum que estuvo a punto de no existir, que nadie quería producir y que salvó a RHCP de la desaparición.

Ahora que Frusciante ha vuelto al grupo, habrá que ver si logran superar el listón.