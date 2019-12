Nerea Rodríguez tiene preparada una sorpresa navideña para sus seguidores

Solo queda una semana para Navidad y se nota en el ambiente. Aunque algunos y algunas lleven desde noviembre con el modo fiestas activado, otros han decidido apurar hasta que quede poco para Navidad para lanzar sus villancicos.

Este año han sido muchos y muchas las artistas que nos han sorprendido con su propia apuesta para Navidad. Desde los Jonas Brothers con su Like It’s Christmas hasta Taylor Swift con Christmas Tree Farm, pasando por Little Mix. Vamos, que todos han querido sumarse a la fiebre navideña.

Pero no solo los artistas internacionales han apostado por lanzar villancicos. En España también hay cantantes a los que la fiebre navideña le ha dado fuerte. ¿La última? Nada más y nada menos que Nerea Rodríguez. La ex concursante de Operación Triunfo ha anunciado en sus redes sociales que tiene preparado todo un clásico de Navidad para lanzar el 23 de diciembre: nada más y nada menos que su propia versión de Noche de Paz:

“¡Y esto es una de las cosas que tenía tantas ganas de anunciar! El 23 de Diciembre va a salir la canción y el vídeo en directo de mi versión de NOCHE DE PAZ. Me encanta la Navidad, y quería haceros un regalo especial, y qué mejor que cantar este precioso villancico! El proyecto ha sido muy muy bonito y lo he hecho con gente maravillosa. Tengo la suerte de que me acompaña mi @lalias3 al piano. ¡Te quiero!”

Se trata de una versión en directo del clásico villancico, tal y como ha asegurado la joven de 20 años. Además, ha compartido la imagen del single, donde aparece sentada en un sofá junto a una guitarra española.

Además, estas Navidades, Nerea seguirá de gira con el musical de La Llamada. La artista catalana estará el 20 de diciembre en Miranda del Ebro, el 26 y el 27 en Bilbao y el 28 en Vitoria.

Parece que Nerea no es la única ex triunfita 2017 que va a lanzar sorpresa navideña la próxima semana. Roi ha compartido un vídeo muy interesante en su cuenta de Instagram. En él, vemos al gallego dirigiendo a un coro de chicos y chicas. Cuando acaba, mira a cámara y dice: “Esta Navidad regala Roi Méndez”. ¿Qué tendrá entre manos?