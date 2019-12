Cali y el Dandee presentan colaboración con Aitana pero tiene preparada otra para enero con Reik

Cali y el Dandee llevan varios días por España. Han venido a presentar su colaboración con Aitana, +. Un cierre por todo lo alto para este 2019 en el que no han parado de trabajar. Y parece que el 2020 va a seguir por ese camino, de hecho, aprovechando una charla con ellos han comentado que ya tienen preparada otra colaboración para dentro de un mes.

Sabemos que poco tiene que ver con lo que acaban de lanzar pero guarda una seña de identidad, las letras siempre hablan de amor y desamor. Está claro que no necesitan pedirles a los Reyes Magos que les traiga trabajo porque tienen de sobra.

¿Balance del año?

Este año es el año que más canciones hemos lanzado y hemos tenido una acogida… todos nuestros fans están muy felices porque veníamos lanzando muy pocas canciones antes por estar trabajando con muchos artistas y este 2020, lanzaremos muchas más y vamos a sacar un álbum. Arrancamos el año con una canción nueva el 18 con un grupo mexicano buenísimo, amigo de nosotros.

¿Con Reik?

Sí, Reik. Creo que es el primer medio que lo sabe, es secreto. Con Reik sacamos el 18 una canción muy dura, buena. Nos lo pasamos buenísimo, estamos super orgullosos, de fiesta y que les va a hacer super felices.

Y eso que lo de Aitana acaba de salir.

Ahora acabamos de terminar el año con la canción de Aitana que nos gusta también, tiene un sonido que es muy Cali y el Dandee del principio. Y tiene mucho rock, eso no lo habíamos hecho. Es una canción que cuando la escribimos con Aitana estábamos pensando lo mucho que nos gusta esta que escribió con Morat, la de Vas a quedarte, que no la canta con Morat pero la escribió con ellos, y tiene mucho de ella. También, en la parte de nosotros, juega mucho a Yo te esperaré o a La estrategia. Ese urbano pero no desde el reguetón sino desde la música romántica que nos gusta tanto hacer y que hacía rato que no hacíamos.

Y se empieza a echar en falta, ¿no?

Sí, la gente nos lo reclamaba mucho. Yo creo que la gente tiene que hacer todo tipo de música para mantener esa creatividad viva y también la sorpresa en la gente. Hay mucha gente que no quiere que hagas sólo un tipo de canción y lo entendemos porque siguiendo a muchos artistas, nos gusta que siempre hagan el mismo tipo de canción, quisiéramos que Coldplay hiciera siempre Fix you.

Osea que volvéis a lo romántico.

Queríamos tomarnos nuestro tiempo, para nosotros la música romántica es muy especial y muy importante y no queremos saturar con un solo estilo de canción. Pero también nos gusta la música bailable. Lo que viene el 18 es romántico pero tiene mucho más de bailable. Queremos tener esa variedad a la hora de escribir en la que podamos hacer una canción corta venas y podamos hacer otra que podamos ir a dedicarla a alguien en una discoteca bailando. Y va siempre acorde a las letras de amor y desamor que nos gustan.