Drama en las Campanadas: el vestido de Cristina Pedroche no está listo

Cristina Pedroche volverá a ser la maestra de ceremonias de Antena 3 en la última noche del año. Para estas Campanadas, la presentadora ha estado casi todo un año centrada en el vestido con el que sorprenderá a toda la audiencia, un vestido con el que, según ella, va a romper todos los esquemas…si está listo para el 31 de diciembre.

Y es que Pedroche acudió este jueves a El Hormiguero para hablar de las próximas Campanadas y confesó que el 'outfit' elegido para esta cita tan especial todavía está listo. "Estoy muy orgullosa del trabajo que estoy haciendo y muy feliz del equipo maravilloso que tengo, pero el vestido no está", dijo. "Pero no pasa nada. No hay drama. El vestido va a estar porque no hay opción B y si no hay vestido saldré con ese sin acabar o con un chándal".

Fue entonces cuando Pablo Motos le preguntó por el culpable. "Llevamos con la idea desde marzo y en julio me cogieron las primeras medidas. Desde entonces, me han medido como ocho o diez veces, pero mi cuerpo es un poco acordeón", explicó ella. "A veces como un poco más y otras tengo retención de líquidos".

¿Las últimas Campanadas de Cristina Pedroche?

Hace unas semanas, Cristina Pedroche insinúo en una entrevista que estas Campanadas serían las últimas y Pablo Motos no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle si tenía el mismo pensamiento ahora que está a punto de volver a la Puerta del Sol para tomarse las uvas delante de millones de espectadores.

"He dicho que puede que sean las últimas porque como cada año me voy superando y el vestido, como concepto, cada vez está más arriba y ya hemos llegado a la cima", asegura la colaboradora de Zapeando. "Me da miedo hacerlo otro año por seguir con la racha y pasar por debajo. Soy muy perfeccionista y me da miedo, así que mejor quedarme en la cresta de la ola".

Sin embargo, el estilista de Cristina no está dispuesto: "Josie me ha dicho que no, que el año que viene tengo que estar embarazada. Él me imagina dando las Campanadas con la tripa, pero por ahora no quiero quedarme embarazada".