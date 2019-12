De Demi Lovato a Justin Bieber: así suenan estas versiones de 'All I want for Christmas Is You'

A sus 25 años de vida All I want for Christmas Is You continúa siendo la canción reina de la Navidad. Es más, continúa consiguiendo nuevos retos como su número 1 en Billboard Hot 100. Un hit que ha conseguido estar en boca de todos, aunque esto es lo mismo cualquier otro diciembre, esta vez gracias a celebraciones especiales por su aniversario tales como el vídeo en el que Mariah Carey explica cómo se gestó el mayor triunfo de su carrera. Tanto es así, que ella misma acaba de lanzar una versión renovada del clásico videoclip y ya está siendo todo un fenómeno en YouTube.

Versiones más populares de All I want for Christmas Is You

No han sido pocos los artistas que han querido ponerse en la piel de la gran diva del pop y han reinterpretado su villancico. Una de las que mejores críticas se llevó fue Demi Lovato que lo interpretó en 2013 ante rostros tan importantes como el de Barack Obama.

Ariana Grande creó su propia canción navideña, Santa Tell Me. Sin embargo, ella tampoco dudó en ponerse bajo los acordes de una de las artistas con la que más se le comparó en sus inicios.

La girlband Fifth Harmony, de la que conservaremos sus canciones en nuestro recuerdo tras la marcha de Camila Cabello y posterior de Normani, también se puso sus mejores galas para entonar la canción de Carey alrededor del árbol de Navidad.

Pero ellas no han sido las únicas componentes de un grupo femenino que han alzado su voz con All I want for Christmas Is You. En este caso nos vamos hasta nuestro país porque Sweet California nos felicitó las fiestas hace ya cinco años con el villancico más famoso del mundo.

Aunque probablemente una de las voces más elegantes que haya cantado jamás esta canción haya sido la de Michael Bublé. Juzga tú mismo.

¿Acaso no recordabas el dueto que Mariah Carey hizo junto a Justin Bieber para darle otro aire a su clásico navideño en 2011? A pesar de venir acompañada de un videoclip y de sus más de 180 millones de visualizaciones es una de las peor valoradas.

Por si creías que iba a faltar una versión en castellano, ¡te traemos la edición especial de All I want for Christmas Is You por Nancys Rubias! Bajo el título El mejor regalo eres tú y con un videoclip cuanto menos original, esta es la versión Made in Spain del tema más popular de las fiestas.