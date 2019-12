Cristina Pedroche: Polémica por la operación vientre plano en una revista

La presencia de Cristina Pedroche en la portada de Women's Health no ha pasado desapercibida. La popular presentadora está a punto de protagonizar uno de sus momentos estelares del año con su llamativo vestido de nochevieja para el que quiere lucir perfecta.

Por ello esta revista de vida saludable ha llevado a la vallecana hasta su primera página para intentar desvelarle al mundo su "Operación ABS: Vientre plano en sólo 4 semanas". Una intención elogiable, desde luego, y más en estas fechas en las que todos cometemos algún que otro exceso con la comida.

Sin embargo, lo que muchos usuarios no han terminado de entender es por qué la publicación ha tenido que usar el retoque fotográfico para ello. Muchas de estas personas señalan que el vientre de la Pedroche está plano como promete el titular pero no terminan de ver muy claro ese excesivo (casi antinatural) estrechamiento de las caderas.

La revista ni ha confirmado ni ha desmentido estas acusaciones y no seremos nosotros los que confirmemos si lo hay o no. Pero de haberlo no parecía muy necesario haberlo usado cuando la presentadora tiene una rutina deportiva y de vida saludable que sigue a rajatabla durante todo el año para estar ideal para su gran momento.

"Lo que para mí sería rutina es: 1- Deporte, cuánto más mejor (siempre escuchando a mi cuerpo y sus necesidades de parar mínimo 1-2 días a la semana para recuperar). 2- Comida lo más sana posible, y eso significa que tengo que esforzarme un poco aunque en realidad no es tan difícil comer bien, sano y rápido. 3- Meditación, aunque en verano no he dejado de hacerlo, ahora lo voy a necesitar mucho más" explicaba hace unos meses sobre su día a día.

Con este plan de trabajo su cuerpo ha respondido y está en su mejor forma física según sus propias palabras. Chenoa, Laura Escanes o Lorena Castell ya la han felicitado por su portada y por su espectacular figura.

"Cris es muy guapa y está a tope con el ejercicio pero yo que hago fotografía y uso Photoshop veo claramente que las dos partes de la cintura tienen retoque, e incluso los muslos. Sus abdominales tampoco están tan marcados en sus videos... No necesita usar Photoshop, no para que lo hace" escribía una usuaria de Instagram.

No ha llegado al nivel de su muñeco de cera, pero casi...