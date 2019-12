Rihanna tiene listo su nuevo disco ¡pero se niega a publicarlo!

La última publicación de Rihanna puede sentarte muy bien o extremadamente mal. La cantante ha posteado en redes sociales un meme en el que nos deja con la miel en los labios sobre su noveno álbum de estudio, el proyecto conocido hasta la fecha como R9.

"Update: me listening to R9 by myself and refusing to release it" ("Actualización: Yo escuchando R9 y negándome a publicarlo") es el texto que acompaña un vídeo en el que se ve al popular perrito moviendo la cabeza y saltando dentro de una caja al ritmo de Jump around.

Las buenas noticias llegan, por tanto, por partida doble. A Rihanna le encanta el sonido de su nuevo trabajo y el mismo estaría mucho más cerca de lo que nos pensamos. Y es ahí donde entra la mala noticia: de momento parece que Riri no está por la labor de dejar de hacernos sufrir y entregarnos su nuevo material.

Las grandes dudas e incógnitas sobre este proyecto siguen sin resolverse: ¿Cuándo verá la luz? ¿Cómo se llamará? ¿Será un disco doble? Hay que recordar que hace pocas semanas aseguró estar "en época de descubrimiento" con su décimo disco: "En este momento, nos hemos metido en el estudio para hacer dos obras de arte diferentes. Una iba a estar inspirada en las canciones con las que crecí. Y otra iba a ser la evolución de lo que haré después con la música". Entre otras cosas, esa evolución incluiría una interesante colaboración con Lil Nas X.

Lo que parece claro es que tendremos que esperar hasta 2020 para tener entre manos cualquiera de estos dos álbumes. "Vais a tener que esperar, Navy. Lo siento mucho" confesó hace un par de meses a Entertainment Tonight.

Han pasado más de tres años desde el lanzamiento de Anti por lo que la espera se está haciendo especialmente dura para los seguidores de Rihanna. En verano parecía que todo estaba encaminado con los rumores que circularon del registro de la canción Private Loving, con la colaboración del músico jamaicano Demarco, que podría convertirse en single. Pero de momento, nada de nada.

Este movimiento llegó poco después de que Rihanna provocara un pequeño terremoto en lo que a las plataformas de streaming musicales se refiere renunciando a Tidal para seguir a Spotify que entró en el juego dando la bienvenida a la artista.

La realidad es que Rihanna parece estar algo cansada de que le pregunten por un disco que no termina de llegar: "Me han frito a preguntas: ¿cuándo va a salir R9? ¿Cómo va R9?... Después de que me hayan grabado a fuego este nombre, ¿cómo voy a aceptar otro".