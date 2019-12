Danna Paola nos deja sin palabras cantando ‘All I Want For Christmas Is You’

El espíritu navideño se ha apoderado de muchos de los artistas del momento y, como no podía ser de otra manera, se han sumado a cantar villancicos. Porque no hay mayor expresión musical de estas fiestas que una buena canción navideña. Aunque son muchos y muchas las cantantes que este año se han atrevido a lanzar sus propios villancicos originales, otros han preferido versionar los clásicos. ¿Y cuál es el favorito? Nada más y nada menos que All I Want For Christmas is You de Mariah Carey.

El tema se ha convertido en todo un hit que llega a lo más alto de las listas musicales en estas fechas desde que salió a la luz hace 25 años. De hecho, ya os comentamos hace unos días, la cantidad de dinero que ha hecho ganar a Mariah Carey. Pero no solo eso, el single navideño se ha convertido en uno de los más versionados en los últimos años. Justin Bieber, Ariana Grande o las Fifth Harmony lanzaron sus propias versiones.

Pues bien, la última artista a la que hemos escuchado cantar este tema ha sido a Danna Paola. La actriz, que se ha convertido en todo un icono gracias a su papel de Lu en Élite, ha compartido un vídeo de apenas diez segundos donde aparece entonando el famoso estribillo de la canción. ¡Y ha dejado a sus más de catorce millones de seguidores de Instagram con la boca abierta! ¿La razón? La impresionante voz que saca.

Con un precioso vestido rojo de mucho brilli brilli y andando por un pasillo, Danna se pone a entonar el single de Mariah Carey ante la cámara del móvil. “Meanwhile... la navidad se sigue apoderando de mi persona”, ha escrito Danna junto al vídeo.

Y es que el espíritu navideño se está apoderando estos días, al menos, del Instagram de la mexicana. Sin ir más lejos, este fin de semana, la joven compartió una imagen decorando su árbol de Navidad.

“El espíritu navideño por fin se apodero de mi... Ya tengo arbolito, y aún me faltan regalos y cositas para celebrar”, escribió junto a la publicación donde aparecía vistiendo un look completamente blanco.

Sin lugar a dudas, este año, son muchos los que ya se han animado a compartir sus primeras fiestas de Navidad 2019.