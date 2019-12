Cali y el Dandee nos hablan de sus tradiciones navideñas en Colombia

Cali y el Dandee son dos hermanos de esos que se han vuelto imprescindibles para entender el género latino que impera en estos tiempos. Aunque últimamente se han dedicado más a la composición, están dispuestos a volver a ser protagonistas y apostar por sus propias canciones.

Despiden el año junto a Aitana y tiene prevista una nueva colaboración con Reik. Y es que 2020 está repleto de nuevos proyectos. Antes, disfrutarán de la Navidad en familia, siguiendo las tradiciones. Algunas, muy diferentes a las nuestras.

¿Qué sentimientos os genera la Navidad?

Yo creo que muchas cosas bonitas, siempre hemos estado rodeados de buena música. Nos gusta, siempre que llega el primero de diciembre, incluso antes, poner nuestras listas que llevamos curando y preparando con villancicos y con canciones de muchos artistas.

Nos gustan, obviamente, los villancicos colombianos que escuchamos desde pequeños pero también la música que se saca con un concepto más pop. Bieber, que tiene villancico y cosas así… hay mucha magia.

Desde chiquitos, en Colombia, esperábamos el 24 de diciembre al Niño Dios que nos traía nuestros regalos. Le escribíamos cartas muchos días antes y si se portó bien te traen tu regalo.

Este año habéis vivido el ambiente navideño en España, ¿qué os ha llamado la atención?

Es bonito ver que Madrid se ilumina toda y se pone tan linda. Nunca habíamos estado una Navidad aquí. Nos gusta mucho. El clima frío, eso no pasa en Colombia y te hace sentir una Navidad más como tipo de película. En Cali, que es donde nacimos nosotros, hace calor todo el año, incluso en Navidad, y es menos peliculero el clima.

¿Vosotros nunca os habéis planteado un villancico?

Nosotros tenemos una canción de antes de Yo te esperaré, que realmente es un jingle de unos 20 segundos, en los que hacemos unos huequitos hablando de la Navidad. Deberíamos hacerlo porque de verdad nos gusta la música de Navidad.

¿Y qué tradición de la Navidad colombiana disfrutáis?

El tema de las novenas. 9 días antes, incluyendo el 24, desde el 16 de diciembre, se empiezan a rezar las novenas. El concepto es que las familias y amigos se unen y van a la casa de alguien cada noche y uno come buñuelos o natillas y se reza una novena en la que cada día se cuenta una parte de la historia en la que María y José van llegando hacia Belén. Se cantan unas canciones y ves a la misma gente, en diferentes casas y con diferentes comidas.

Aparte, en casa de mi madre, desde el 16, nos daba un regalito cada noche. Teníamos unas botas y había cada día un chocolate, un bombón…

¿Cuál es el plato estrella de la familia?

A mí me gusta mucho un puré de papa que hace nuestra madre con un cerdo que lleva una salsa dulce. El pavo se nos hace seco por muy bien preparado que esté, es una carne seca. Pero este cerdo queda muy jugoso y con queso roquefort queda riquísimo. Eso está rico pero la comida de Navidad en Colombia es buñuelos y natillas.

¿Qué le pedís a Papá Noel o los Reyes Magos este año?

Estamos super emocionados con toda la música que estamos sacando y sentimos que uno tiene que agradecer cuando le llegan canciones de las que uno está super orgulloso y este año hemos lanzado muchas que nos tienen muy felices, de muchos estilos. Terminamos el año con la de Aitana, +, y eso se tiene que tomar como regalo. Que la gente está pendiente de la música que uno está haciendo y queremos que el 2020 esté super lleno de eso, que nos de mucha inspiración y muchos conciertos para cantar nuestras canciones con la gente. Y también pasar la Navidad con la familia, que lo vamos a hacer.

¿Y algo más mundano?

¿Sabes qué me gusta que me regales? Calcetines con muñequitos, de Toy Story, de niños, de El rey león. Y generalmente compro medias de mujer porque son más chiquitas y no me gusta que se vean las medias en los zapatos. Ya saben qué me regalan.

Aquí tomamos las uvas, ¿en Colombia?

Nosotros tenemos varias cosas. Pedimos un deseo por cada uva. También comemos lentejas que es de buena suerte y a las 12 de la noche salimos corriendo con maletas por todo el barrio. Si uno corre con maletas es porque ese año vas a viajar muchísimo. Tienes que correr al lado de la gente con la que quieres viajar, y tienes que correr gritando.

¿Propósitos de año nuevo?

Este año pasado y queremos mantenerlo este año es que estamos super juiciosos con la salud, con el gimnasio, la comida…estábamos más desjuiciados. Nuestro propósito este año fue eso y ya estamos bien, nos sentimos flacos y bien, queremos mantenerlo, no queremos llegar al gimnasio como personas que se pasaron con la comida.

¿Planes profesionales para este 2020?

Estamos con muchísima música, empezamos este año con muchos lanzamientos. 2019 ha sido el año, oficialmente, que más canciones hemos lanzado, y hemos tenido una acogida…todos nuestros fans están super felices porque llevábamos lanzando muy pocas canciones antes por estar trabajando con muchos artistas y este 2020 lanzaremos muchas más y vamos a sacar un álbum.

Ya como espectadores, no como artistas, ¿qué disco os gustaría escuchar este año?

Un disco nuevo de Morat. Yo quiero un disco de The Weeknd, me gustaría que sacara el disco completo porque soy super fanático, de Justin Bieber también.

Y quiero ver Avatar que estoy esperando verla desde hace muchos años.