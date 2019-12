Adele quiso ‘robarnos’ la Navidad

En los últimos meses hemos tenido más noticias de Adele gracias a su presencia en saraos, conciertos y fiestas que de cualquier estudio de grabación del planeta. Nos morimos por escuchar sus nuevas canciones pero no cabe duda que mientras salen a la luz, la británica se lo está pasando en grande y nos lo está haciendo pasar en grande.

La última prueba la tenemos en estos días navideños en los que la intérprete ha organizado un fiestón por todo lo alto con una oscura intención: robarnos la Navidad.

Para ello contó con la inestimable colaboración del Grinch, el popular personaje del clásico del Dr. Seuss: "Ambos hemos intentado arruinar las navidades pero entonces nuestros corazones crecieron. Gracias por venir a mi fiesta y hacernos sentir como niños, Grinch. Feliz Navidad y felices fiestas a todos".

Y para demostrar que va a portarse bien en estas fiestas, después de fotografiarse con el Grinch hizo las paces con Santa Claus que también pasó por su particular photocall londinense.

Algunos seguidores de la cantante se han mostrado algo decepcionados con que la cantante no se enfundara ella misma los disfraces del Grinch y de Papá Noel ya que en ocasiones anteriores ha maravillado al mundo con sus caracterizaciones.

Pese a ello no resulta fácil reconocer a la cantante cuyo cambio físico es más que evidente. Pero, su nuevo aspecto físico, con 19 kilos menos, no se debe sólo al estrés que supone pasar por un divorcio. Según ha revelado The sun, es fruto de un esfuerzo continuado con dos entrenadores personales. "Antes solía llorar, ahora sudo", escribía junto a su última foto publicada en Instagram.

Eso y que de fiesta con Jennifer Lawrence, con las Spice Girls o de vacaciones veraniegas también se queman bastantes calorías. Carpe diem, Adele.