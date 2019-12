El increíble gesto navideño de Freddie Mercury con su familia

Siempre se ha dicho que la Navidad es una época para pasar en la familia con los seres queridos. Y ese espíritu algunos lo cumplen a rajatabla aunque ya no estén con nosotros. Según desvela el tabloide británico Mirror, Freddie Mercury, el que fuera líder de Queen, es una de esas personas que engrandecen el espíritu navideño.

Siempre según esta fuente, el cantante fallecido hace ahora más de 28 años a causa del SIDA continúa enviando regalos de navidad a sus familiares y amigos. Fue el propio solista el que dejó establecido en su testamento una cláusula por la cual los almacenes londinenses Fornum and Mason tendrían que enviar una cesta navideña a las personas de su lista.

Una de esas amistades que ha dado testimonio de que este hecho es cierto ha sido Elton John que ha confesado que "estaba lleno de amor y vida. No me mostró miedo a morir ni tristeza. Un mes después de morir recibí una nota con un regalo que decía: Querida Sharon, pensé que esto te gustaría. Con amor, Melina. Feliz Navidad".

Freddie Mercury había dejado encargada esta felicitación y regalo anual utilizando los sobrenombres que ambos artistas usaban como 'drag queens'. "Pensamos que es un gesto encantador que se sabe que sucede cada año" ha confirmado un portavoz de los almacenes al medio británico.

El coste de todos estos regalos pasa directamente a la inmensa herencia que Freddie Mercury dejó y que sigue incrementándose gracias a los royalties de sus canciones.

Unas navidades en las que el nombre de Freddie Mercury nunca se olvidará ni para estos familiares ni para sus seguidores anónimos que hace unos días pudieron disfrutar de un nuevo vídeo de su single Thank God It's Christmas, publicado originalmente en 1984.

Thank God It's Christmas nunca tuvo un videoclip original y su estreno llega dentro de esa tendencia en la que Queen está renovando la imagen de algunos de sus grandes hits de la mano de sus fans como sucedió Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now y A Kind Of Magic.