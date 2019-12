Black Eyed Peas y J Balvin siguen haciendo de las suyas en la lista

La lista de Navidad ha traído otros nombres propios destacados aparte de Aitana y Lola Índigo, triunfadoras con Me quedo. La subida más fuerte ha sido para The Black Eyed Peas y J Balvin con Ritmo: han avanzado ocho posiciones hasta quedars en el #13 (en tan solo dos semanas). El colombiano, además, mantiene su triplete, pues también figura en el chart con Indeciso y China.

La única novedad de la semana, y por tanto, la entrada más fuerte, ha sido la de Regard. El DJ kosovar ha situado directamente en el #38 su elegante versión de Ride it. Por su parte, Lewis Capaldi retiene el récord de permanencia: su tema Someone you loved, que fue número uno, suma ya 30 semanas con nosotros (ahora en el #36). Toda esta información te la amplía Tony Aguilar en el vídeo de la parte superior.