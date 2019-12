'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana alcanza mil millones de visitas en YouTube

Lanzado en 1991, Smells Like Teen Spirit apareció en el segundo álbum de Nirvana, Nevermind. La canción y su vídeo que se lanzó para acompañarla ayudaron a marcar el comienzo de una nueva ola de dominio del grunge y el rock alternativo.

El video oficial, que se subió a YouTube en junio de 2009, ha llegado recientemente a las mil millones de visitas. Se vconvierte así en el segundo vídeo musical más visto de los 90 en la plataforma, solo detrás Guns N 'Roses. Zombie de The Cranberries será el próximo que alcanzará esta cifra, ya que actualmente tiene alrededor de 980 millones de visitas.

Nevermind llegó a ser mucho más que uno de los álbumes más exitosos e influyentes de todos los tiempos. Devolvió la integridad y la pasión del rock 'n' roll a la cima de las listas y continúa siendo una inspiración singular en las últimas tres décadas para fans y músicos por igual y lo será para las generaciones venideras.

Nirvana - 'Smells Like Teen Spirit'

Culturalmente, Nevermind borró la distinción entre underground y mainstream. Estéticamente, generó moda dirty, mientras que la camiseta de Nirvana, un logotipo amarillo y una cara sonriente, sigue siendo una de las favoritas del festival entre las personas que no nacieron en 1991. Y Kurt Cobain creó una nueva, aunque recurrente imagen que todavía se venera hoy, después de que se suicidara trágicamente. En muchos sentidos, existía el mundo antes de Nevermind, y el mundo después.

L as 12 pistas de Nevermind se grabaron en una semana con el productor Butch Vig. La mezcla comenzó a principios de junio. El presupuesto era de 65.000 dólares, y el nombre original de Cobain para ello era Sheep, una broma sobre las personas que lo comprarían. Nevermind se casó con los principios principales del sonido grunge: guitarras crujientes, voces fuertes, con melodías memorables, como en Lithium, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit y Polly.