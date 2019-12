Despedimos el 2019 con lo nuevo de Rosalía, Travis Scott, Don Patricio y Ariana Grande, entre otros

Parece que fue ayer cuando empezamos a escuchar las primeras canciones del año, ¿verdad? Pues el 2019 está llegando a su fin, y a tan solo unos días de comernos las doce uvas, algunos de nuestros artistas favoritos han decidido deleitarnos con sus ritmos más frescos.

Si la semana anterior lo hicieron Aitana, Tini, Cepeda y Sebastian Yatra, entre otros, en esta nueva edición de "Novedades musicales de cada viernes", son Ariana Grande, Rosalía y Travis Scott algunos de los que han decidido protagonizar nuestro fin de semana. No queremos robarte más tiempo, así que dale al play y disfruta de lo nuevo que traen todos estos referentes.

Viernes 27 de diciembre

Travis Scott, Rosalía, Lil Baby - Highest In The Room (Remix). Dicen que lo bueno se hace esperar, y eso es algo que tanto el rapero como nuestra cantante han demostrado con esta nueva versión del hit de Scott. Está claro que Rosalía se ha dispuesto a terminar el año innovando e incorporando su estilo en nuevos ritmos. En este caso, lo ha hecho con el rap que tanto caracteriza a Travis.

Ariana Grande - nasa (live). La cantante ya lanzó alguna que otra pista sobre el lanzamiento de su primer álbum en directo, y así ha sido. Ariana ha dado vida a k bye for now (swt live) con un repertorio de canciones interpretadas sobre los escenarios internacionales durante el Sweetener World Tour. ¡Pura magia para nuestros oídos!

Don Patricio - 22:23. El canario se ha marcado un tema de lo más reguetonero en el que habla de su amante, o mejor dicho, de que él es el amante, y con el que su productor se ha propuesto sorprendernos. Se trata de Ovy On The Drums, unas palabras que a más de uno le sonarán familiares. Y es que el colombiano es el responsable de hits como Tusa de Karol G y Nicki Minaj y otros lanzados por Paulo Londra o Becky G, entre otros.

Despistaos, Taburete - El Primer Paso. El talento español también ha decidido protagonizar el fin de semana. Y, ¿qué mejor forma de hacerlo que con dos de las bandas más sonantes de nuestro panorama? Dos bandas que, por cierto, pertenecen a dos generaciones de artistas completamente antónimas pero que continúan su trayecto por la industria paralelamente. ¡Y al más puro estilo del pop rock nacional con toques de balada!

DJ Snake, J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Natti Natasha, Darell, Sech - Loco Contigo (Remix). Si muchos consideraban China como el nuevo himno del reguetón, es porque no han escuchado la nueva versión del tema de DJ Snake. El productor se ha propuesto deleitarnos con un nuevo hit y una alianza que poco tiene que envidiar a Te Boté o Taki Taki.

Pero no todo acaba ahí. Otros de los artistas que se han propuesto poner ritmo a los últimos días del año son Alan Walker y Ava Max con Alone, Pt. II, Martin Garrix, Matisse & Sadko y Michel Zitron con Hold On, Prince Royce con Dec. 21 y Bring Me The Horizon y Halsey con ¿. ¡A darlo todo!