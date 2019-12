La versión más solidaria de ‘Perdón’ de David Bisbal y Greeicy

Si hace unas horas escuchábamos la versión más flamenca de Tusa de Karol G y Nicki Minaj, la música ha vuelto a sorprendernos con una nueva cara de otro de los hits que han protagonizado las listas de éxitos este año.

Perdón de David Bisbal y Greeicy sigue conquistando los corazones de todo el mundo. ¡Hasta el de los más pequeños! Sin ir más lejos, los alumnos del CEIP Josep Tarradellas de Las Tablas (Madrid) han unido sus voces para luchar contra el daño cerebral de los niños de la Fundación Dacer. Todo un ejemplo de solidaridad en esta época tan festiva.

Esta versión navideña y solidaria de Perdón es la sucesora del villancico de Dieciocho de Dani Martín que publicaron el año pasado durante estas fechas. Un tema del que el propio Dani se hizo eco y lo compartió en sus redes sociales.

De nuevo, el equipo del colegio madrileño ha apostado por una letra que se une a la solidaridad de esta lucha. Unos versos que llegan en consonancia a las imágenes que forman este videoclip, pues muestran a los alumnos del centro y a los niños de la fundación divirtiéndose juntos y compartiendo la magia de la Navidad.

Aunque este nuevo proyecto del colegio madrileño no haya llegado a oídos de Bisbal, estamos seguros de que no tardará en regalar unas bonitas palabras a sus seguidores más pequeños. No cabe duda de que este debe ser uno de los mayores logros que cualquier artista desea conseguir.

El villancico supera las 1.300 visualizaciones en Youtube, conquistando así el corazón de los más mayores y uniéndolos en esta lucha contra las enfermedades raras. ¡Todos con la solidaridad!