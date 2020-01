Harry Styles y Aitana con Cali y El Dandee aspiran a colarse en la primera lista de 2020

Harry Styles por un lado, y Aitana con Cali y El Dandee por otro, pueden ingresar este sábado en la primera lista de 2020. El ex One Direction aspira a un puesto con Adore you, single de su segundo álbum, Fine line. Adore You llega acompañado de un sorprendente vídeo ambientado en una isla ficticia, y en el que Rosalía colabora haciendo la introducción.

Fine line salió a la venta el 13 de diciembre y tendrá su presentación en directo en una gira que pasará por Madrid el 18 de mayo. Será, sin duda, uno de los acontecimientos musicales en nuestro país este 2020. El álbum del cantante y referente de la moda ha llegado al número uno de ventas en Estados Unidos y ha sido top seis en España. ¿Repetirá Adore you la trayectoria que Harry logró con su primer single en solitario, Sign of the times, que alcanzó el primer puesto de LOS40 en junio de 2017? De momento tiene que entrar en la lista, y para que eso ocurra debes apoyarlo con el HT #MiVoto40HarryStyles.

Como decimos, la otra canción candidata viene firmada por Aitana y Cali y El Dandee y se titula +. Aitana ha sido número uno hace pocas semanas con Me quedo, junto a Lola Índigo, tema que permanece en el chart (en el #4 actualmente), con lo que la catalana podría hacer doblete.

Junto con los hermanos colombianos Rengifo, Aitana visitó en fechas recientes LOS40 Global Show, y le contaron a Tony Aguilar que + habla de los amores de verano, cortos pero intensos, y hablaron del sonido de la canción, que quisieron acercar al rock tipo Blink-182. Sobre el vídeo, grabado bajo la lluvia en Argentina —y que acumula ya más de 7.600.000 reproducciones—, Aitana reveló que casi le da una hipotermia. Para que tengan un lugar en el ránking, deben recibir apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

