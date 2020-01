Billie Eilsh descarta hacer colaboraciones

Si algo le hemos pedido al 2020 es que nos traiga muchas nuevas colaboraciones entre artistas. Una de las más esperadas es la de Billie Eilish y Rosalía, quienes desde el año pasado llevan creando hype entorno a un trabajo conjunto que empezó a tomar forma en febrero de 2019 pero que hoy por hoy aún no ha visto la luz. Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista Spin, la joven estadounidense daba unas declaraciones que nos hacen pensar, no solo que este tema podría no llegar a materializarse, sino que no la veremos juntarse a otros/as artistas en un futuro próximo.

“No me gusta trabajar con otras personas. Me pongo realmente rara y me quedo metida en mi cabeza”, comentaba la autora de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Estas palabras son un duro golpe para la larga lista de cantantes y músicos que han expresado sus deseos de colaborar con ella. De hecho, en la misma conversación Billie confiesa que "¿con quién te gustaría colaborar?" se ha convertido en "una pregunta que me hacen todo el tiempo. Realmente no quiero... no es nada en contra de nadie, simplemente no siento la necesidad".

Ver esta publicación en Instagram still here Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish) el 30 Dic, 2019 a las 1:17 PST

Esta no es la primera vez que Eilish reconoce no ser muy fan de mezclar su música con la de otras personas. "Colaborar realmente no me interesa", expresaba la artista el pasado mes de diciembre en una entrevista con The Guardian.

Por lo que parece, esto podría deberse al carácter tímido e introvertido de la intérprete de evertyhing i ever wanted, con el que sus fans ya están más que familiarizados pero el resto de compañeros/as de gremio quizás no tanto. De hecho, su personalidad reservada hace que no se sienta cómoda mezclado sus amistades con su música: "Ni siquiera toco canciones para mis amigos hasta que están completamente listas. No me gusta que la gente me vea trabajar... y me está yendo bastante bien en la vida".

¿Quién se salva de esta premisa? Su hermano Finneas. Juntos han formado un tándem inseparable y ya es inevitable referirse a él cuando hablamos de ella. Tanto es así que ha sido su también productor y músico quien ha dado los primeros adelantos sobre el futuro álbum de Billie donde, tras estas declaraciones, ¿podemos suponer que no habrá colaboraciones?