Las confesiones más duras de Lady Gaga: violaciones, el montaje con Bradley Cooper...

Lady Gaga ha encontrado en el hombro de Oprah Winfrey el lugar idóneo para confesar algunos de sus secretos más íntimos, esos que marcan psicológica y físicamente a una persona y más si está expuesta al foco de la atención mundial como es el caso de la cantante y actriz.

En 2014, durante una entrevista en el programa de Howard Stern confesó que había sufrido una violación con 19 años. La intérprete reconoció durante un momento de la entrevista que cuando tenía 19 años fue violada por un productor 20 años mayor que ella mientras estaba en la escuela católica. Los daños psicológicos causados a la cantante fueron enormes y hoy tiene unas secuelas leves gracias al apoyo de los médicos, de su familia y los verdaderos amigos, pero también gracias a la meditación.

"Fui violada repetidamente cuando tenía 19 años y también desarrollé TEPT (Trastorno de estrés postraumático) como resultado de ser violada y no procesar ese trauma. De repente, me convertí en una estrella y estaba viajando por el mundo, moviéndome de la habitación del hotel al garaje, de la limusina al escenario. Y nunca lo afronté. Hasta que de pronto comencé a experimentar este increíble e intenso dolor por todo mi cuerpo, algo así como una extrapolación del dolor y lo enferma que me sentí después de ser violada" confesó Lady Gaga a Oprah Winfrey.

A comienzos del pasado mes de noviembre de 2019, la Germanotta le confesó a la presentadora de tv durante una entrevista con Elle que la supuesta historia de amor y embarazo con Bradley Cooper tras el rodaje de Ha nacido una estrella fue un montaje, algo que ha vuelto a recalcar en la primera entrevista concedida en 2020.

"Francamente, creo que la prensa es muy tonta. Quiero decir, fabricamos una historia de amor. Para mí, como intérprete y actriz, por supuesto, queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados. Y queríamos que la gente sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que atravesara la lente de esa cámara y cada televisor que lo estaba viendo. Y trabajamos duro en ello, trabajamos durante días. Analizamos todo el asunto: fue orquestado como una actuación. En verdad, cuando hablamos de ese tema, dijimos: '¡Bueno, supongo que hicimos un buen trabajo!" explicó en su día Lady Gaga para ahora sentenciar de nuevo el montaje: "Hicimos un muy buen trabajo engañando a todos. Nosotros creamos eso".

Hay que recordar que la actuación que compartieron en la gala de los Oscar y sus gestos de complicidad mientras cantaban no hizo más que aumentar los rumores de que había algo entre ellos, algo que se vió reforzado cuando ambos rompieron sentimentalmente con sus parejas de la época: ella con su prometido Christian Carino y él con su esposa Irina Shayk.