Nicky Jam y Daddy Yankee - Muévelo [2020]

Hacía años que Los Cangris no protagonizaban titulares en los medios de comunicación musicales de todo el mundo. Nicky Jam y Daddy Yankee han recordado sus buenos tiempos pasados como dúo dando forma a una nueva colaboración que lleva por título Muévelo.

En cuanto le des al play la canción te va a sonar porque este hit incluye un sample de uno de los grandes éxitos de los 90: Here comes the hot stepper de Ini Kamoze.

El productor Play-N-Skillz y los dos reggaetoneros han resucitado este éxito de 1994 actualizando los sonidos rap con el actual urban latino adaptando la letra a los lugares comunes del género.

Muévelo pasa a formar parte de esas canciones conocidas por todos que contienen samples de otros temas. Canciones que sirven de inspiración a otras y que se actualizan a través de los hits de las nuevas generaciones.

El regreso de Los Cangris, uno de los dúos más legendarios de la historia del reggaetón y que nos trajeron hits tan reseñables como En Mi Cama o La Gata, ha resurgido en 2020 con Muévelo y podría no ser la última canción conjunta del año.

Relación profesional y amistad que han conseguido volver a recomponer con el paso del tiempo y dejando atrás las adicciones. Ahora todo apunta a que estamos ante una nueva era de este legendario tándem urbano: "Daddy Yankee es mi hermano de batalla. El pasado no define lo que somos hoy. Queríamos volver y hacerlo a lo grande" explican Daddy Yankee y Nicky Jam en el comunicado de prensa.

¡Dale al play y comprueba si lo han conseguido!