Lose you to love me lleva a Selena Gomez a lo más alto 10 años después

A Selena Gomez le quedaban pocos hitos por conseguir en el panorama musical estadounidense y uno de ellos acaba de ser completado. La solista ha conseguido, 10 años después de iniciar su carrera musical llegar a lo más alto de la lista de singles de Estados Unidos.

Lose you to love me será la canción que quedará para la historia en la carrera musical de la intérprete. Su estreno en el Hot 100 de Billboard con este tema la llevó a la posición número 20 pero tras su primera semana completa contabilizando las ventas del single y las reproducciones en las emisoras de radio estadounidenses, la artista ha escalado hasta el número 1.

Hasta ahora la máxima posición alcanzada por la intérprete era un quinto lugar que consiguió con Good for you junto a Asap Rocky en 2015 y con Same old love en 2016. Esta es la octava vez que una de sus canciones logra entrar al Top 10 estadounidense desde que debutara oficialmente un 10 de enero de 2009 con Tell Me Something I Don't Know.

Aparte del significado que Lose you to love me tiene para Selena Gomez, esta será para siempre la primera canción con la que llegó al número 1. Mattias Larsson y Robin Frediksson (Mattman y Robin), Julia Michaels y Justin Tranter son los productores y compositores que ayudaron a Selena a crear este hit.

"Mi primer número 1. Esta canción era lo que mi corazón necesitaba. He trabajado muy duro para hacer este disco lo más honesto y divertido posible mientras mostraba mi vulnerabilidad lo suficiente para compartir lo que soy. Os amo profundamente y os agradezco haberla escuchado" escribía Selena Gomez en sus redes sociales.

Una noticia que llega apenas un par de días después de su confirmación como una de las estrellas invitadas para actuar en la ceremonia de entrega de los American Music Awards 2019.

My first number 1!! This song is so dear to my heart. I’ve been working so hard to make this album as honest and fun as possible while remaining vulnerable enough to share where I am in life. I love you deeply and thank you so much for listening. pic.twitter.com/WWqBNhwdRT — Selena Gomez (@selenagomez) November 4, 2019

Esta será la cuarta ocasión en la que Selena Gomez se suba al escenario de los AMAs tras su participación en 2014, 2015 y 2017. Aunque la organización no ha dado ninguna pista, lo lógico es que la vocalista interprete alguno de sus dos nuevos sencillos, Lose you to love me y Look at her now, incluido en su esperado nuevo proyecto musical.

Todavía queda por saber cuál será el nombre del nuevo álbum de estudio de Selena Gomez y cuál será su fecha de lanzamiento. ¿Se despedirá la artista por todo lo alto del 2019?