Justin Bieber le da las gracias a Lele Pons y sus amigos

Justin Bieber está de plena actualidad por su regreso a la música después de cuatro años sin canciones propias. Ha preparado un lanzamiento a lo grande que incluye disco, gira y serie documental.

Y claro, ante tanto aluvión de novedades, toca hablar y contar qué ha sido de su vida estos años y, entre otras cosas, ha confesado que padece dos enfermedades que han sido las responsables de su estado en este tiempo, lyme y mononucleosis crónica.

Pero parece que empieza a recuperarse y retomar las riendas de su vida y buena prueba es Yummy, el single que muchos han estado esperando y que ha provocado reacciones de todo tipo de público. Hasta el k-pop se ha rendido ante este come back. Jungkook le ha mostrado su apoyo recomendando el tema. Son muchos los que ya especulan con una colaboración con BTS.

El caso es que son muchos los que se han sumado a su intención de conseguir que esta vuelta no pase desapercibida. Y parece que lo va consiguiendo. Una de las que ya se ha encargado de darle difusión es Lele Pons, la influencer venezolana, que cuenta con el beneplácito del canadiense.

Recordemos que, en 2018, cuando ella decidió debutar en la música con Dicen, Bieber le mostró su apoyo y colgó un fragmento de su canción en sus redes para darle la enhorabuena por este nuevo camino que emprendía.

Ahora, es ella la que le muestra su apoyo. Ha grabado su propio vídeo de Yummy y Bieber no ha dudado en compartirlo en su Instagram para darle las gracias. La sobrina de Chayanne no ha dudado en reinstagramearlo para que ninguno de sus 38,3 millones de seguidores en esta red social se quedara sin saber que hay una conexión entre ellos. Y es que, menuda suma de influencers, vale que ella está lejos de los 124 millones del canadiense, pero tiene el plus del público latino.

En el vídeo también aparece Juanpa Zurita que ha comentado que necesita “mejorar mis habilidades con el baile”. Si le comparamos con Bieber, tenemos que darle la razón.