¿Qué tres destinos españoles recomienda 'The New York Times' para el 2020?

Con el comienzo del año y tras la vuelta al trabajo después de Navidad, ya hay mucha gente que tiene su mente ocupada en un próximo objetivo: las siguientes vacaciones. Puentes, verano o Semana Santa, da igual. Sea como sea, lo cierto es que las recomendaciones de nuevos destinos para conocer siempre son bienvenidas. El diario The New York Times no se ha quedado atrás y ya ha hecho pública su esperada lista de lugares más interesantes para visitar alrededor del mundo. Una recopilación de 52 sitios que incluye 3 españoles. ¿Quieres saber cuáles?

Tres destinos españoles recomendados por The New York Times

Asturias es el primero en aparecer en esta prestigiosa lista, en el número 25. Un rincón natural norteño al que el diario se refiere así: "Con las laderas esmeraldas que caen a los mares de zafiro en las playas en forma de media luna, Asturias ha sido durante mucho tiempo el refugio de verano de los españoles que evitan a las masas que abarrotan las costas mediterráneas." También hace referencia a su tradición minera, a los deportes típicos de la zona y a la gastronomía.

El segundo lugar de nuestro país en "colarse" entre las recomendaciones es Menorca, en las Islas Baleares en el puesto 41. Un paraíso mediterráneo del que se destaca ser reserva de la Biosfera de la UNESCO, así como sus playas vírgenes y sus paisajes salvajes.

Cala Macarella, Menorca. / JAIME REINA/AFP via Getty Images / Getty Images

Cinco posiciones más abajo aparece la tercera y última referencia española: el Valle de Arán. Un lugar que recomienda especialmente a todos los amantes de los deportes de invierno. Además, hace mención a el Ultra-Trail de Mont Blanc, una de las carreras a pie más desafiantes del mundo, que se realizará por primera vez en julio de este año en el Valle de Arán.

Una lista que incluye lugares de todo tipo, desde Washington, hasta la volcánica Sicilia, pasando por la majestuosidad de Salzburgo en Austria o la revolucionaria ciudad de Tokio. Por supuesto, también hay espacio para la naturaleza, protagonista de destinos como Sabah en Malasia o los bosques amazónicos de Brasil. Hay opciones para todos los gustos y alrededor de toda la geografía internacional, así que, si viajar más se encuentra entre tus propósitos de Año Nuevo, ¡no esperes más! Aquí puedes encontrar la lista completa de The New York Times.