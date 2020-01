Rosalía le ha dicho que sí a Kylie Jenner y las redes arden

A estas alturas nadie pone en duda que Rosalía se ha convertido en una íntima del clan Kardashian, concretamente de Kylie Jenner. Ya la pudimos comprobar cuando vimos a las dos disfrutando de una mimosa en una terracita al sol.

Está claro que la amistad entre ambas, cada día es más grande y el estilo que las caracteriza, cada día es más similar. No hay más que verlas juntas para apreciarlo. Y no tiene nada que ver el hecho de que la cantante haya colaborado con el padre del hijo de la socialité en un tema.

Y juntas, precisamente, han estado este fin de semana. Rosalía actuaba en el Staples Center de Los Ángeles y hasta allí que se ha ido su amiguísima para no perder detalle. Y claro, ha pasado por camerinos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 11 Ene, 2020 a las 11:24 PST

Allí parece que se han hecho la foto que está dando la vuelta al mundo y no tanto por lo que se ve sino por lo que puede leerse al lado. “He dicho que sí”, escribía la catalana junto a un anillo de compromiso. Está claro que a las dos les gusta jugar porque Kylie ha publicado la misma foto con el mismo anillo y en los comentarios, Rosalía la ha llamado ‘esposa’. Las reacciones no se han hecho esperar.

Noemí Salazar: Divas!!!!❤️

Cristina Castaño: What else...

Bibiana Fernández: Como yo, siempre digo si 😜💋

Naomi Campbell: ♥️🔥🔥🔥

Barei: CONGRATS ❤️

Cristina Pedroche: ❤️❤️❤️

India Martínez: ❤️❤️❤️

Tan cercana es la relación que mantienen Rosalía y Kylie que, hasta la joven norteamericana ha influido en la vestimenta de la cantante. El mono que llevaba es obra de Imram Moosvi, un joven de 24 años, famoso por sus ‘bootleggins’, creaciones, basadas en la customización de prendas y, sobre todo, zapatillas, usando logos de grandes firmas, especialmente de Gucci y Louis Vuitton, sin autorización.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @imran_potato el 12 Ene, 2020 a las 10:30 PST

El creador, que vende sus diseños solo a sus amigos, contactó un día con Tyga y a través de él llegó a Kylie que ha comprado muchos de sus zapatos. Presumiblemente es a través de ella como Rosalía ha encontrado la prenda que lució en su concierto de este finde.