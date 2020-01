Bruce Springsteen reeditará cinco de sus primeros discos en vinilo

Los grandes amantes de los formatos 'classic' están de enhorabuena. Bruce Springsteen ha anunciado que volverá a editar cinco de sus primeros álbumes en vinilo, una gran noticia para todos los fans, porque muchos de ellos no han estado disponibles desde sus lanzamientos originales.

Se tratan de '18 Tracks '(1999),' Live in New York City '(2001),' The Rising '(2002),' Devils & Dust '(2005) y' Live in Dublin '(2007). Todos ellos, transferidos a plástico desde sus correspondientes cintas máster, saldrán a la venta el 21 de febrero.

Tal y como señala su post de Instagram que anuncia estos lanzamientos, va a ser la primera vez que Live In Dublin, grabado con The Sessions Band, esté disponible en vinilo.

Cada uno de los cinco álbumes cubre el período en que Springsteen se reunió con E Street Band, con quien había trabajado previamente entre 1972 y 1989. 'The Rising' es el primer álbum grabado juntos desde que la banda se reunió con él en 1999.

El Boss no puede estar viviendo un mejor momento. Después de las buenas críticas que recibió su último disco, Western Stars, ha anunciado que sacará nuevo disco durante este 2020 con la E Street Band.