Shakira vuelve a sus orígenes como morena: todos los looks con los que ha sorprendido

¿Te ha sorprendido Shakira morena? La cantante colombiana ha sorprendido con un cambio de look para presentar su último sencillo Me Gusta, de la mano de Anuel AA. Un nuevo proyecto musical que llega cuando la cantante se encuentra a las puertas de uno de los retos más importantes de su carrera: la SuperBowl 2020 junto a Jennifer López. El mundo entero se ha hecho eco de la vuelta de Shakira a sus orígenes representada con ese impactante cambio de look y, aunque los más jóvenes no la encuentren representada más allá de su melena rubia, o han sido pocas las veces que la intérprete de Waka Waka ha apostado por un cambio radical.

Melena rubia y rizada

Su imagen icónica y la más reconocida a nivel internacional. Fue precisamente al hacer este cambio de imagen cuando saltó a la popularidad mundial gracias a trabajos como Servicio de Lavandería.

Morena: el comienzo de una carrera

Su pelo oscuro marcó los inicios de su carrera y ese estilismo que ahora parece haber retomado, al menos para el lanzamiento de su nuevo tema. En la portada de su disco ¿Dónde están los ladrones? la cantante luce una melena larga, negra y con trenzas.

¿Pelirroja? Sí, ¡pelirroja!

La verdad es que Shakira podría interpretar a cualquiera de los tres Ángeles de Charlie. Ya a finales de los noventa lucía un pelo totalmente rojo, look que retomó en un tono más apagado en el videoclip de Perro Fiel, junto a Nicky Jam.

Shakira también llevó el pelo rosa antes de que se pusiera de moda

Mucho antes de que se extendiera lo de llevar el pelo rosa, entero en puntas, la colombiana ya se atrevió con su versión más romántica.

¿La recuerdas con el pelo morado?

Vale, es cierto que no ha sido un look con el que se haya dejado ver en su vida diaria, pero sí que lució un corte bob de lo más cool en el videoclip de Las de la intuición, en el año 2005. Y sí, el color era morado intenso.

Shakira en el videoclip de 'Las de la intuición'. / YouTube - Shakira / YouTube

Con trenzas y a lo loco

Hippie, desenfadada y con otro de los clásicos de sus orígenes: pelo rubio pero raíz marcada.

Shakira con trenzas. / Kevin Winter/ImageDirect / Getty Images

Su versión más estilizada

Durante los últimos años, Shakira se ha dejado ver en muchas ocasiones en su "yo" más elegante. Con un toque más formal y adulto, pero manteniendo su rubio característico. Uno de sus estilismos más aplaudidos.