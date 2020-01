Esta adicción de Miley Cyrus no es peligrosa

A través de los perfiles oficiales en redes sociales de Miley Cyrus acabamos de descubrir una faceta sobre ella que desconocíamos. La solista ha desvelado cuál es una de sus adicciones reconocidas aunque para ella más que una adicción es algo más. Nada peligroso eso sí.

La cantante es una absoluta amante de las guitarras y en su reciente visita al estudio de grabación para trabajar con Billy Idol y con el productor Andrew Watt descubrió la gigantesca colección de instrumentos que este último posee.

En la fotografía que subió Miley Cyrus con el texto "¿Colección o adicción?" se pueden contar un total de 37 fundas de guitarra aunque no hay que descartar que haya más fuera de la imagen.

Ver esta publicación en Instagram @thisiswatt collection or addiction ? Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 10 Ene, 2020 a las 7:20 PST

Como podemos comprobar, la cantante sigue concentrada en la creación de su nuevo proyecto musical y no para de crear rodeado siempre de los mejores músicos y productores como Mark Ronson, RZA o Mike Will Made It. Ahora solo nos falta saber en qué momento Miley lanzará este nuevo proyecto.

Por ahora solo sabemos que el séptimo álbum de Miley se llamará She Is Miley Cyrus y que su nueva propuesta musical está más cerca de lo que nos creemos a juzgar por el teaser que publicó junto a Ronson hace unos días. El tándem productor - solista funciona y muy pronto podríamos tener una nueva entrega.

Miley Cyrus quiere dejar atrás un 2019 no excesivamente positivo en el que dijo adiós a su matrimonio con Liam Hemsworth y en el que tuvo que ser invervenida de urgencia de las cuerdas vocales.

La música parece que tendrá un papel muy importante en el nuevo año para la intérprete que ya ha confirmado su presencia en el festival Bottlerock que se celebra en el valle de Napa (California, Estados Unidos) del 22 al 24 de mayo. Es el primer concierto anunciado del 2020.