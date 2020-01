La serie de ‘El señor de los anillos’ se fija en dos actores de ‘Juego de tronos’

Por fin tenemos noticias de la serie de El señor de los anillos. Y es que Amazon Prime Video ha anunciado cuál va a ser el reparto de la que ya es la ficción más esperada. Los detalles de este proyecto eran pocos. De hecho, solo sabíamos que la historia se desarrollará durante la Segunda Edad de la Tierra Media, el universo ficticio que creó J.R.R. Tolkien. Pues, el gigante del streaming por fin ha desvelado el nombre de los actores que estarán en el elenco.

Han llamado especialmente la atención dos nombres: Robert Aramayo y Joseph Mawle, dos intérpretes que tuvieron un papel secundario en Juego de tronos. Recordemos que Aramayo se puso en la piel de Eddard Stark cuando era joven, mientras que Mawle dio vida a Benjen Stark.

También va a estar en la serie de El señor de los anillos: Owain Arthur (Casualty), Nazanin Boniadi (Counterpart), Tom Budge (The Wrong Girl), Morfydd Clark (Materia oscura), Ismael Cruz Córdova (Ray Donovan), Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith (Into the Badlands), Charlie Vickers (Medici), Daniel Weyman (Silent Witness), Sophia Nomvete, Tyroe Muhafidin y Ema Horvath.

"Después de emprender una largabúsqueda global, estamos encantados de desvelar el primer grupo de actores brillantes que participarán en la serie El Señor de los Anillos para Amazon", han dicho J.D. Payne y Patrick McKay, los showrunners de esta producción, en un comunicado. “Son unas mujeres y unos hombres con mucho talento.

Si todo va según lo previsto, la serie comenzará a grabarse el próximo mes de febrero.