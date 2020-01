Will Smith y Jada Pinkett se convierten en promotores de conciertos

Will Smith y Jada Pinkett no son solo dos artistas polifacéticos sino que han sabido diversificar sus negocios hasta convertirse casi en una de las parejas empresariales de mayor éxito. Cine, televisión, producción, música y en este 2020 la organización de conciertos.

Su empresa Westbrook Inc ha llegado a un acuerdo con Apollo World Touring para producir una serie de espectaculares shows repartidos por algunas de las principales ciudades de todo el mundo: Montreal, Berlín, Milán, Seúl, Taipei, Osaka, Miami...

Todos estos espectáculos estarán protagonizados por las mayores estrellas mundiales de la música arrancando el próximo 14 de marzo con la actuación de Robbie Williams para abrir el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en Melbourne, Australia, a partir del 14 de marzo.

Una nueva faceta que añadir al variado currículum de Will Smith que a día de hoy comprende actividades como la de youtuber e influencer. De hecho en uno de sus últimos vídeos colaboró con ElRubius y MangelRogel superando ya los 10 millones de reproducciones.

Will Smith no deja indiferente a nadie y siempre provoca muchos titulares como sucedió con su visita al show de Jimmy Fallon. Un programa en el que el actor y músico no dudó en repasar toda su vida en un rap de apenas dos minutos y medio. 150 segundos de rimas en el que viajamos con él de El Príncipe de Bel-Air a sus últimos proyectos, como Aladdin, pasando por su vida personal y sus hijos Trey, Jaden y Willow.

España, Francia, Estados Unidos, México... No hay país que se resista a sus apariciones televisivas, a sus entrevistas, a sus sorpresas o a sus publicaciones en redes sociales: desde darle una sorpresa a una secretaria de IHeart Media que se retiraba después de 30 años, hasta jugar al golf en la calle pasando por cantar Bad Boys junto a unos mariachis.