Anuel AA, Shakira, Jonas Brothers, Omar Montes y Green Day, entre otros, nos ayudan a combatir el frío

En ocasiones nos preguntamos atemorizados si alguna vez la música dejará de sorprendernos, pero cada viernes comprobamos que siempre habrá alguna canción que nos hace vibrar. El pasado viernes 10 de enero ocurrió con lo nuevo de J Balvin, Daddy Yankee, Nicky Jam y Selena Gomez, entre otros. Pero, ¿con qué nos sorprenderán este 17 de enero?

No han sido ni uno ni dos los artistas que se han propuesto llenar nuestro fin de semana de sus ritmos más frescos y para todos los gustos. Desde el flamenco latino de Omar Montes con Lérica y Abraham Mateo hasta el pop rock español de Despistaos y Marlon, pasando por los sonidos más retro de los Jonas Brothers. ¡Dale al play!

Viernes 17 de enero

Jonas Brothers - What a Man Gotta Do. El trío de hermanos más famoso del mundo calientan motores para su visita a España con unos ritmos de lo más retro que coincide con el estilo que nos muestran en su videoclip. Nick, Joe y Kevin invitan a sus mujeres a formar parte de este proyecto para dar vida a tres de las parejas más clásicas del cine. Una mezcla de sonidos sesenteros y setenteros de lo más pegadizos.

Shakira, Anuel AA - Me Gusta. La de Barranquilla está de vuelta con un hit que vuelve a dar vida a uno de los mayores clásicos de los 90. Shakira y Anuel unen sus voces para interpretar su propia versión de Sweat (A La La Long) de Inner Circle, y hemos de decir que ha sido todo un éxito. El 2020 vuelve a regalarnos una colaboración que nos gusta, y mucho.

Lérica, Omar Montes, Abraham Mateo - Pegamos Tela. Si buscas ritmos pegadizos para escucharlos en bucle durante el fin de semana, estás de enhorabuena. Este trío de ases se han unido en un tema que, no solo llama la atención desde el primer segundo, sino que además es capaz de hacerte levantar de la silla y mover tu esqueleto sin freno. Se trata de una mezcla del "flow gitano" que Omar lleva por bandera, el talento de Lérica y el ingenio de Abraham. ¿Alguien da más?

Steve Aoki, Maluma - Maldad. De nuevo, los ritmos latinos siguen protagonizando el viernes de novedades. Pero con esta canción no hablamos de cualquier colaboración. Uno de los DJs más reconocidos a nivel internacional se ha aliado con el referente colombiano para hacernos vibrar con un tema en español y ritmos del moombahton. Apréndete la letra porque no dejarás de escucharla.

Eminem, Juice WRLD - Godzilla. El rapero ha dado vida a su nuevo álbum de estudio Music To Be Murdered By, y lo ha hecho con un repertorio de lo más variado, y con colaboraciones de infarto. Una de ellas es la que mencionamos en estas líneas, que une el estilo del hip hop de ambos raperos. Mientras Eminem nos deleita con su uptempo, Juice WRLD apuesta por un midtempo que convierte la escucha de este tema en una práctica incansable.

Halsey - Still Learning. Pero si lo tuyo son los ritmos más tranquilos, Halsey llega para hacer tus deseos realidad. La cantante también está de estreno. Su nuevo álbum Manic ha visto la luz, y sus seguidores no han parado de reproducirlo desde entonces. En este tema, Halsey expresa que aunque alcances el éxito en tu trabajo, lo primordial es el amor que uno tiene sobre sí mismo.

Green Day - Oh Yeah! La legendaria banda ha regresado para ofrecernos unos nuevos ritmos que difícilmente conseguiremos sacar de nuestras cabezas. En este ocasión, lo nuevo de la banda de Billie Joe Armstrong habla sobre cómo todos nos hemos convertido en estrellas de nuestro propio entorno. "Hemos sampleado una canción del gran álbum Bad Reputation de Joan Jett", explica el grupo en la descripción de su videoclip. El tema formará parte de su álbum Father Of All Motherfuckers, que verá la luz el 7 de febrero.

BTS - Black Swan. Hay algo que los surcoreanos siempre tienen en mente a la hora de publicar un nuevo trabajo, y son sus fans. BTS dará a luz a su nuevo álbum Map Of The Soul: 7 el próximo 21 de febrero, y para calentar motores han compartido una de las canciones que formarán parte de su repertorio. Pero no lo han hecho de cualquier forma. Hemos podido conocer los sonidos de Black Swan (Cisne negro) a través de un videoclip protagonizado por el grupo de baile MN, dando así oportunidad a los más jóvenes para exponer su arte al mundo. Emoción, profundidad, violín y melodía son los cuatro elementos que definen lo nuevo que traen estas siete estrellas. El tema está inspirado en la frase de Martha Graham: "Un bailarín muere dos veces, cuando deja de bailar y esta muerte final es la más dolorosa".

Otros de los artistas que se han propuesto llenar nuestro finde de éxitos son Despistaos y Marlon con Quién Te Acompañará, Selecta y Recycled J con Otras Dos, Danny Ocean con que lo que y Mahmood con Rapide. ¡A vibrar!