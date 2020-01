Otro lío judicial para Ariana Grande

El disco Thank u, next le ha dado muchas alegrías a Ariana Grande pero en los últimos meses han empezado a acumularse también las malas noticias en forma de líos judiciales. Y de nuevo 7 rings vuelve a ser el objeto de la demanda.

El rapero Josh Stone, conocido por su nombre artístico DOT, ha presentado una demanda por plagio en un juzgado de Nueva York acusando a la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) de copiarle estrofas y ritmos completos de un rap que publicó en 2017 bajo el título You need it I got it.

La demanda acompaña el informe de dos expertos musicólogos que han concluido que las dos canciones contienen muchas similitudes: "Cada una de las 39 notas respectivas de 7 Rings es idéntica a las 39 notas de You Need it, I Got It desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la colocación de las notas y las letras son idénticas" explica este informe al que ha tenido acceso Variety.

La demanda cita además al productor Tommy Brown, colaborador de algunos trabajos de Ariana Grande, ya que este rapero le habría presentado la canción antes de su lanzamiento final hace tres años.

Además de la estructura sonora, Josh Stone señala que las frases de 7 rings tienen una estructura similar a las de su hit: "You need it, I got it, You want it. I got it".

Tendremos que esperar para ver si el juez admite a trámite esta demanda de la que no ha trascendido el montante económico o las peticiones que el demandado pide como compensación.

Según varios medios de comunicación estadounidenses (The Facer, Insider, Pitchfork...) la cantante ya paga el 90% de los ingresos que genera 7 rings a Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II, compositores de la canción original Favourite things de la BSO de Sonrisas y lágrimas sobre la que se basa el hit de Ariana Grande.

Del 10% restante podría tener que repartir no solo con el mencionado rapero Josh Stone sino también con Princess Nokia que ahora hace un año acusó a la cantante de haberle copiado su canción Mine. Hasta el videoclip fue acusado de plagio en lo referente a varios looks por parte de Farrah Moan.

No es la primera vez que Ariana Grande se enfrenta a lios judiciales por su música o por su looks (como en el caso de God is a Woman). Seguiremos atento la evolución de estos líos judiciales.