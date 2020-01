Esta es la banda sonora de la vida de Selena Gomez

Siempre resulta muy interesante conocer cuál es la música que ha marcado a un artista de talla mundial. Y eso es justo lo que Capital FM ha querido hacer en la más reciente entrevista promocional con Selena Gomez.

Un reportaje en el que la solista estadounidense contesta varias preguntas de corte bastante personal con la única compañía de su reflejo en un espejo. Cuestiones encerradas dentro de unos sobres ante los que la artista se sienta primero nerviosa, luego concentrada y finalmente decidida y sincera.

Sobre cómo comenzó con la música en una familia rodeada de creatividad donde por ejemplo su madre hacía teatro, lo que quiere que su música represente para el mundo, la inspiración basada en su vida y las canciones que han marcado su vida, es decir, su banda sonora.

La primera pregunta es un misil directo a su línea de flotación de los recuerdos: ¿Cuál fue la primera canción que amó? Selena Gomez se acuerda de su abuela y una canción country que le descubrió llamada I hope you dance de Lee Ann Womack: "A mi padre y a mi abuela les encantaba así que siempre que la escucho me hace pensar en casa. Es una canción muy dulce y lloro siempre que la escucho".

Preguntada por una canción que le recuerde de donde procede, la artista se acuerda de The house that built me de Miranda Lambert con cuyas letras reconoce algunos episodios de su biografía en Texas: "Hay parte de la letra que dice 'Creo que mis huellas están en el cemento' o 'en el patio donde enterré a mi perro'".

Probablemente una de las cuestiones más duras de contestar por cualquier artista sea la de esa canción ya escrita que no escribió. Selena Gomez no tiene reparos en contestar que son dos de Adele: Send my love (to your new lover) y Hello. "Nunca he cantado ni tocado ninguna canción de Adele pero son dos canciones que amo y que me hubiera gustado escribir".

¿Y qué ve Selena en el espejo? Dale al play y descubre su respuesta al final del vídeo.