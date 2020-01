Disney confirma que habrá una tercera parte de ‘La búsqueda’

Disney acaba de confirmar que la tercera parte de La búsqueda ya está en marcha. El encargado de escribir el guion de esta nueva entrega será Chris Bremmer, responsable del libreto de Bad Boys for Life (puedes leer nuestra crítica aquí) y de la venidera Bad Boys 4, que también acaba de ser anunciada.

El productor Jerry Bruckheimer (quien intervino en la revitalización de la saga de los dos policías rebeldes) ha confirmado que coproducirá la película junto a Disney.

No sabemos si esta continuación de La búsqueda contará con Nicolas Cage y Diane Kruger, los míticos Benjamin Franklin Gates y Abigail Chase de las películas de 2004 y 2007, como protagonistas indiscutibles. Ni tampoco si el cineasta Jon Turteltaub se volverá a sentar en la silla de director, como sí hizo en sus dos predecesoras.

Las dos primeras entregas de La búsqueda fueron un gran éxito de taquilla. La primera recaudó 300 millones y la segunda llegó a rozar los 500, sumando casi 800 millones de recaudación mundial. Una cifra nada despreciable.

¿Y qué pasa con Nicolas Cage?

Por aquel entonces Nicolas Cage era uno de los rostros más populares de la industria y también uno de los más cotizados. Nada que ver con su caída en desgracia y posterior desaparición de las grandes producciones. Pasó de ganar la friolera de 150 millones de dólares entre 1996 y 2011, estar nominado a un Óscar por su magistral interpretación en Leaving Las Vegas y llegar a cobrar unos 40 millones por película a ser uno de los apestados de Hollywood.

Películas como Bangkok Dangerous, El aprendiz de brujo, Furia Ciega, En tiempo de brujas y Desaparecidos sin rastro (no es de extrañar que no suene, porque casi nadie la vio) fueron mermando poco a poco su prestigio hasta hundirlo en el fango. Para colmo, sus quince propiedades, coches de lujo y otros desmanes millonarios le dejaron completamente endeudado, por lo que tuvo que aceptar muchos papeles irrelevantes en películas de muy baja calidad para recuperarse de los números rojos.

Entre 2017 y 2019 ha aparecido en 17 películas. Entre ellas están A Score to Settle, Running with the Devil, 211 y El portal del más allá. ¿Os suenan de algo? A nosotros tampoco. Quizás Disney revitalice la carrera de unos de los grandes fracasos de Hollywood.