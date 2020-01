Jonas Brothers vuelven a Camp Rock

Si uno echa un vistazo al último año en la vida de Jonas Brothers puede darse cuenta de que los tres hermanos están disfrutando del mejor momento personal y profesional.

Con un regreso musical celebrado por todo lo alto en todo el mundo y viviendo felizmente con sus parejas, las ya conocidas como Jonas Sisters por su empatía y colaboración con los Brothers, Nick, Joe y Kevin han dejado atrás esas peleas y roces que provocaron la desbandada del grupo hace casi 6 años.

El buen ambiente, las risas y las bromas les acompañan allá donde van y son capaces de dejar una entrevista promocional con la mejor de sus sonrisas, montarse una fiesta ochentera para un videoclip o incluso rememorar sus mejores tiempos en Camp Rock (2008).

Ver esta publicación en Instagram Presented without comment... Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 21 Ene, 2020 a las 1:46 PST

Su música ha marcado más de una adolescencia desde que se dieron a conocer en la película de Disney Camp Rock. Además, fue la primera vez que pudo escuchar a los Jonas Brothers cantar sobre un escenario This is me, esa canción que hace 10 años fue todo un éxito y que podíamos escuchar en aquella película llamada Camp rock que, por aquel entonces, cantaban con Demi Lovato.

Ahora gracias a las redes sociales, Joe, Kevin y Nick han vuelto a meterse en la piel de los personajes que los catapultaron a la fama: Shane Gray, Jason y Nate. Nos ha faltado Mitchie Torres en esa recreación con pelucas y camisas adolescentes pero tenemos que reconocer que hemos visto el vídeo varias veces.

No es la primera vez que les vemos liarla dentro de un coche. Hace apenas un par de días Joe, Nick y Kevin han vuelto a demostrar que no hay quién les gane a la hora de montar una buena fiesta en una limusina recorriendo las calles de Las Vegas al ritmo de su nuevo single, What a Man Gotta Do, ese en el que la portada era toda una provocación y en el videoclip homenajeaban a varios clásicos del cine.

Ya queda menos para disfrutar de Jonas Brothers en directo. Los hermanos visitarán Madrid y Barcelona durante los próximos 16 y 17 de febrero de 2020 en el WiZink Center y el Palau Sant Jordi, respectivamente.