Alicia Keys traerá su gira mundial a Madrid y Barcelona

La gira mundial de presentación del nuevo álbum de estudio de Alicia Keys pasará por España. Así lo ha confirmado la propia artista después de 'jugárselo' a conseguir un 'strike' durante una partida de bolos.

La solista estadounidense lo consiguió y una vez que su nuevo álbum de estudio, Alicia, vea la luz el próximo 20 de marzo, se pondrá manos a la obra con sus conciertos con los que recalará en España en el mes de julio.

Las dos fechas anunciadas por la neoyorquina en nuestro país tendrán lugar el 4 de julio en el Wizink Center de Madrid y el 7 del mismo mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La venta general de las entradas comienza el lunes 27 de enero a las 10 de la mañana a través de la red Ticketmaster y Live Nation con precios que oscilan entre los 55 y los 110 euros sin incluir las Entradas VIP que van desde los 193 hasta los 910 euros y que incluyen copias del libro biográfico More myself, bebida, comida, merchandising, fotos, meet and greet y fotografía con la artista...

Existirá una preventa de localidades para los titulares de la tarjeta de crédito American Express (22 de enero) y para los usuarios registrados en Live Nation (24 de enero).

Alicia The World Tour arrancará el 6 de mayo en Dublín y la fase europea con 20 directos finalizará en Cracovia el 20 de julio. Apenas una semana después comenzará la rama americana de sus shows con una treintena de shows en Estados Unidos y Canadá.